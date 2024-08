Madrugada de intervencións, con persoas atrapadas nun piso e colisión en Ribeira máis unha saída de vía en Porto do Son

As comarcas do Barbanza e Noia viviron unha noite e madrugada de sucesos, con rescates de persoas atrapadas na súa casa e limpeza de restos dunha colisión, ambas en Ribeira, máis unha saída de vía en Porto do Son.

Retirada de lixo na rúa Sálvora, Concello Ribeira, despois dunha colisión contra un colector / Consorcio

Comezando pola capital do Barbanza, tres persoas foron rescatadas dunha vivenda na rúa do Vilar, no Concello de Ribeira, pola rotura dunhas escaleiras. Os bombeiros do Parque Comarcal Provincial local foron requiridos ás 00.05 horas deste domingo para rescatar aos residentes nese inmoble da parroquia de Palmeira. Como motivo da intervención sinalase a rotura das escaleiras de madeira do interior da vivenda, que conectaba o baixo co primeiro andar, onde se atopaban as 3 vítimas. Unha delas levou un golpe nunha perna ao tentar baixar os chanzos, e no operativo tamén participaron a Policía Local e Policía Nacional de Ribeira, máis un equipo do 061.

As escaleiras que romperon na rúa do Vilar de Ribeira esta madrugada / Consorcio

Os mesmos efectivos do parque comarcal foron de novo requiridos ás 01.02 horas desta madrugada para limpar un tramo da estrada que pola rúa de Sálvora, na parroquia de Aguiño. No accidente de tráfico previo, un vehículo se deu á fuga tras colisionar contra un colector de lixo, provocando que restos do mesmo se espallaran pola estrada e pola beirarrúa, á altura do río Listres. Os bombeiros limitáronse a varrer e retirar os restos de lixo para poder baldear a zona con auga a presión, coa asistencia da Policía Local de Ribeira.

E xa en Porto do Son, foron de novo os profesionais do parque ribeirense os que auxiliaron a unha persoa ferida nunha saída de vía en Airavedra, na parroquia de Nebra. Foron requiridos ás 07.11 horas deste domingo despois da saída de vía dun turismo no punto quilométrico 83 na AC-550, que chocou contra unha vallas metálicas de protección. Como resultado do choque, unha persoa resulta ferida leve e foi trasladada ó Hospital do Barbanza. No operativo tamén participaron o 061 e o GES e a Garda Civil de Noia.