Unha Virxe que leva 62 anos resucitando náufragos en Laxe

A vila de Laxe, fiel á tradición, mantivo na súa memoria e honrou a toda a xente falecida no mar este sábado na que é xa a 62ª edición do Simulacro de Naufraxio. Trátase dunha celebración única na contorna e declarada de Interese Turístico de Galicia que congregou a centos de persoas na capital municipal, como adoita ocorrer dende hai décadas.

A emotiva xornada comezou ás 11.00 horas, cun pasarrúas a cargo da Banda de Música Eduardo Pondal de Ponteceso e a Asociación Cultural Maruxía de Laxe. Unha hora máis tarde, daba comezo a tradicional misa solemne na honra á Virxe do Carme, patroa dos mariñeiros, na igrexa parroquial de Santa María da Atalaia. E, xa ao remate, iniciouse a procesión ata o peirao, onde tivo lugar a representación do Naufraxio.

Trátase dun dos momentos máis emotivos e agardados do día, no que varios mariñeiros saen nunha chalana e simulan a ruta que realizan habitualmente cando rematan de pescar. Ao chegar á metade do percorrido, van a pique e lanzan unha bengala. Alí comezan a nadar para chegar a terra, onde se dan conta de que un dos seus compañeiros está morto e volven para buscalo.

Finalmente, entre todos levan o corpo inerte a terra e preséntano aos pés da Virxe, quen obra o milagre de resucitalo. En memoria de toda a xente naufragada, cantaron o Salve Mariñeira para agradecerlle á súa patroa a constante protección e, a continuación, realizouse a tradicional danza de arcos. O acto rematou cunha procesión dos barcos engalanados. Xa de volta, a Virxe do Carme regresou á igrexa parroquial portada nos ombros dos mariñeiros que participaron na simulación, que fan ese camiño descalzos.

Dende 1962

A celebración realízase anualmente dende que foi instaurada no ano 1962 por Avelino Lema Santos, mariñeiro de Laxe supervivente a tres naufraxios. O inspirador desta verdadeira performance faleceu en setembro de 2020, hai xa catro anos, pero sen que se perdera unha migalla da súa inicial intención de homenaxear aos mariñeiros.

Momento do rescate dos mariñeiros en Laxe, mentras se decatan de que un dos seus compañeiros morreu / Concello

Así, o alcalde, Francisco Charlín, mostrouse “moi emocionado e contento pola gran acollida que, un ano máis, tivo o Naufraxio” xa que é “un evento único e que forma parte da nosa historia e tradición, polo que é moi emocionante ver como a xente se entrega e forma parte deste día, mantendo máis viva ca nunca a esencia desta celebración tantos anos despois”.