Ames ya supera este año los tres millones en adjudicaciones de servicios y obras, y apenas un 27% son viarias

La junta de gobierno local de Ames lleva adjudicados 3.325.542 euros en obras y servicios durante este año, una cantidad que incluye desde la adecuación de la antigua nave de obras para instalar la cocina central (294.830 euros) al contrato de servicios complementarios para la recaudación y gestión de tributos, por 328.823 euros. Y, curiosamente, las menos han sido las dirigidas a mejoras viarias y pavimentaciones, ya que apenas suman 904.243 euros, el 27,1 por ciento del total.

Continuando con el desglose de contrataciones, la mayor de las cuantías se la lleva el saneamiento y traída para la localidad de Lens (652.256 euros), seguida del procedimiento para administrar los servicios de voz, datos y seguridad en las comunicaciones municipales, con tres lotes por 493.643 euros, y que este fin de semana aún figuraba como “parcialmente resolta”.

Cocina y orquesta

También se incluyen la adecuación de la vieja nave de obras de Bertamiráns para instalar la citada cocina central y dependencias, 294.830 euros, o la contratación de la orquesta Panorama para las fiestas de Milladoiro, 19.000 euros, sin olvidar los 14.049 € destinados a patrocinar al club de baloncesto Monbus Obradoiro. En lo que atañe a los proyectos para adecuar las comunicaciones por carretera, calles y sus infraestructuras, la mayor cuantía se la lleva la reforma de la rúa Agrelo de Bertamiráns, por 272.653 euros, seguida de la del viario del núcleo de Cortegada (175.210 euros), de Mourigade (145.633 €), Galiñeiro (109.000 euros), del de Eirapedriña (134.000 euros) y la carretera AC-544, desde la intersección de la Avenida da Maía hasta el punto kilométrico 0+610, por 67.747 €.

Otra intervención, siempre con fecha de adjudicación en 2024, es la del servicio de migración, explotación y alojamiento en base de datos de los objetos tributarios correspondientes a la tasa por actividades y servicios relacionados con la higiene urbana que, por 54.625 euros (siempre sin iva) recayó en Gestión Tributaria Territorial SA. Se incluyen, asimismo, las acciones formativas del Programa Integrado de Empleo InserAmes-Brión (siete lotes) por 46.641 euros, y el Servicio de gestión de las aulas de formación digital CeMIT, AMTIC y aulas de alfabetización y capacitación digital del rural, 98.803 €.

Este año también se daba luz verde, por 103.997 euros, a la gestión, coordinación, asesoramiento, comunicación y difusión del laboratorio para el impulso de la nueva producción audiovisual desde el Ayuntamiento de Ames (AMES AV LAB); a las mejoras térmicas y acústicas en el polideportivo de O Milladoiro (78.104 euros); así como la reparación de la cubierta del pabellón de Bertamiráns (por 141.122 €).

Respaldo del Gobierno

Aparte de las actuaciones impulsadas por la junta de gobierno de Ames, existen inversiones directas de otras administraciones. Y hace unos meses era el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el que adjudicaba por 4,4 millones de euros (con iva) las obras para adecuar al paso de peatones y ciclistas y dotar de un carácter urbano 1,52 kilómetros de la carretera N-550 a su paso por la mayor urbe maiana: es decir, la humanización de O Milladoiro. De hecho, el comienzo de obras está previsto para este verano, pendientes de añadir algún pequeño modificado (como el redimensionamiento de la mediana principal del núcleo, de cara a ganar espacios para estacionar).

Pendientes y cautela con los plazos

Es una constante: el regidor de Ames, Blas García, no se cansa de advertir que las fechas que se consignan en los proyectos de obras no son un dogma, solicitando cautela “polos prazos que finalmente teñen as intervencións”. Y es que, por ejemplo, todavía constan actuaciones por 557.856 euros pendientes de adjudicar.

Así lo especifica la Administración local maiana en cuanto a las contrataciones que aún están en evaluación, caso de la adquisición de la vivienda en Aldea Nova para sede de Proteccción Civil (100.000 euros); la asistencia técnica para poner en marcha la oficina de comunidades energéticas (120.000 euros); el suministro de módulos fotovoltáicos para el plan RenovAmes-Brión (67.194 €); la mejora viaria de O Prumariño (27.419 euros); además de la pavimentación de la rúa Pardiñeiros (que se eleva a 85.417 €).

También aparece en el apartado de “publicadas” la pavimentación de las calles Poeta da Maía, Xesteira y Fieira, todas ellas en Bertamiráns, por 98.181 euros, y la mejora de la movilidad para el único polígono de este municipio, el de Novo Milladoiro, que se ha presupuestado en 145.062 euros.

