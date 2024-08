Fisterra reformará a escola de Suarriba para ofrecer cinco prazas máis en casas do maior

O Concello de Fisterra terá dúas casas do maior unificadas despois de que conclúa o proxecto para a rehabilitación da escola de Suarriba que lle foi solicitado á Xunta de Galicia.

Estes inmobles ofrecen un servizo gratuíto de atención diurna a persoas maiores de sesenta anos, nos que se ofrecen un máximo de cinco prazas en cada un deles para asegurar un coidado personalizado aos seus usuarios. Deste xeito, podería haber ata dez usuarios nas casas dos maiores de Fisterra.

Os encargados de prestar os servizos nestes locais serán profesionais autónomos ou cooperativas de traballo asociado, as cales se localizan en concellos que non contan con recursos de atención diurna a maiores.

Responsables municipais facilitaron onte á poboación o plano do proxecto de reforma para que os cidadáns poidan ir vendo en que consistirán as actuacións programadas no espazo da escola de Suarriba. De igual xeito, prevén informar máis adiante do procedemento a seguir para a solicitude de prazas.