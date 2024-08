Os taxistas do Pino dan un paso máis na súa loita para poder dar servizo no aeroporto

Os taxistas do Pino avanzan no seu camiño por conseguir operar no aeroporto Rosalía de Castro, unha reclamación á que, segundo sinalan, teñen dereito por albergar parte da instalación no seu municipio –un 40% do aeródromo– e ter a posibilidade de reforzar un servizo para o que reciben chamadas todos os días. A súa loita terá un novo capítulo a partir de mañá martes ás 12:30 horas, cando os profesionais pineses manteñan unha reunión co Concello de Santiago para coñecer a súa posición respecto desta demanda, pois Raxoi “aínda non se pronunciou en ningún momento sobre o asunto”.

Ao encontro chégase finalmente tras “varios intentos” dos taxistas do Pino por recabar o posicionamento de Santiago como municipio que, de momento, posúe as licenzas de taxi para operar no aeroporto. Íñigo Blanco, taxista pinés dende 2013 e portavoz das peticións dos seus compañeiros, foi quen tomou a iniciativa de poñerse en contacto con Raxoi a comezos deste mes de agosto. “Colléronme os traballadores da Administración e, tras varias chamadas, comunicáronme que xa estaban avisados o concelleiro e a alcaldesa do noso interese en abordar o asunto”, asegurou Blanco a este xornal.

A cita prodúcese tras varias chamadas dos taxistas pineses a comezos deste mes de agosto a Raxoi

Á xuntanza asistirán tres dos catro taxistas do Concello do Pino, mentres que os profesionais de Boqueixón, a pesar de estar informados deste encontro, non confirmaron a súa asistencia, “Nós estamos mirando polo noso, tampouco imos facer nada por eles se non se queren mobilizar”, asegura Íñigo Blanco, que recoñece que afrontan a cita sen expectativas pois saben que non están “en condicións de esixir nada”. “Xa sabemos como está a lei e como está toda a situación, só queremos saber o que pensan eles e a ver se podemos sacar algunha conclusión do que vai pasar con este tema dunha vez por todas”, conclúe.

A previsión é que ao encontro asista de xeito seguro o concelleiro de Mobilidade, Convivencia e Centros Culturais da capital galega, Xan Duro, coa dúbida de se finalmente poderá acudir a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

Ademais do encontro de mañá, o alcalde do Pino, Manuel Taboada, trasladoulles aos taxistas o seu interese en solicitar el mesmo outra reunión coa rexedora santiaguesa para abordar a cuestión, aínda que se descoñece se finalmente se producirá esta xuntanza.

O alcalde do Pino, Manuel Taboada, amosou interese en manter un encontro coa rexedora compostelá

Un longo percorrido

Os taxistas pineses tardaron catro anos ata lograr esta primeira xuntanza oficial con Raxoi sobre a súa demanda de poder volver traballar no aeroporto, que chega tras a aprobación por maioría absoluta desta reclamación no pleno municipal do Concello do Pino o pasado mes de xuño e a publicación neste xornal das súas peticións ao longo de todo este tempo.

Na mesma liña, hai que lembrar que os profesionais dos municipios próximos ao aeródromo si podían operar nas instalacións aeroportuarias nos anos 80, cando o Goberno central tiña as competencias sobre as licenzas dos taxis. Na actualidade, son as propias comunidades autónomas as que xestionan esta materia, mais, neste caso en particular, é o propio municipio de Santiago o que ten a última palabra pois, para poder crear a chamada área de prestación conxunta que dicta a Lei do Taxi, primeiro teñen que chegar a acordo todos os concellos implicados e sempre ten a última palabra a localidade con máis habitantes.