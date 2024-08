Avelino González, elixido Xograr de Outono do FIOT de Carballo

O xurado do Festival Internacional Outono de Carballo (FIOT) decidiu entregar o seu galardón Xograr de Outono da súa edición de 2024 a “unha das personalidades máis carismáticas e queridas da cultura galega”: o actor Avelino González.

Di de González o xurado do festival que “representa as características dun auténtico xograr, pola diversidade artística do seu perfil”, que conxuga a súa faceta con autor con ser un pioneiro da narración oral en Galicia e un recoñecido tradutor. Así mesmo, destacan a súa “relevante e valiosa traxectoria” para as artes escénicas galegas e valoran o seu “espírito implicado e inquedo”.

Deste xeito, o actor colle o relevo da xornalista, comunicadora cultural e escritora Ana Romaní, quen recibiu o premio na anterior edición deste certame, que trata de destacar a traxectoria de profesionais vencellados ao sector das artes escénicas galegas.

O acto de entrega do Xograr de Outono terá lugar durante a celebración da trixésimo terceira edición do FIOT, prevista para o próximo mes de outubro.

Avelino González ten formado parte do mundo do teatro dende a pasada década dos 80, na que comezou cargando escenografías, facendo dobraxe, cine, televisión ou animación na rúa. Un perfil todoterreno dunha persoa que di que todo era “bonito de facer” e que, co paso dos anos, o terminou levando a representar traballo de directores consagrados coma Candido Pazó, Roberto Vidal Bolaño ou Sante Corteoso; así como a traballar con compañías coma TalíaTteatro ou Coperactiva.