Brión da alas al emprendimiento femenino en Cabo Verde con el fondo de cooperación

La colaboración con África continúa recibiendo el apoyo del Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade… y de la comarca compostelana, después de que dos técnicas municipales, de Brión y Nigrán, se desplazaran a ese continente para apoyar el desarrollo local en Cabo Verde. Y allí continuarán hasta el día 25 conociendo iniciativas sobre emprendimiento femenino de cara a calibrar las potencialidades del municipio de Tarrafal.

Se trata del programa Especialistas en Cooperar, impulsado por el Fondo Galego de Cooperación que, además, contará con un relevo de personal municipal, esta vez desde Lugo y Tomiño, para viajar en 2025 a Mozambique y apoyar allí la gestión financiera de dos ayuntamientos de la zona.

La agente brionesa natural de A Baña, Lola Landeira, a la derecha, en la visita a un taller de cerámica en Cabo Verde / Fondo Galego

La labor de Landeira, agente de empleo y desarrollo local del Concello de Brión, y de Carla Pérez, jefa de brigada de incendios en el Ayuntamiento de Nigrán, está encaminado a promover un desarrollo económico local sostenible y participativo en Tarrafal, municipio de unos 17.000 habitantes situado en la Isla de Santiago. Se trata de un proyecto a cuatro años que, en esta primera fase, se centrará en la identificación de los recursos agrícolas y ambientales, de ahí que las tareas a realizar pasen por analizar necesidades y potencialidades, impartir capacitaciones o elaborar recomendaciones, siempre bajo el enfoque de género.

Así, Lola Landeira se ha fijado como meta “achegar a experiencia de 25 anos traballando no desenvolvemento local en concellos rurais, polo tanto moi vinculada á agricultura e ás mulleres”. “Estou convencida de que esta experiencia me vai aportar novas perspectivas que me poden axudar no meu traballo como responsable de desenvolvemento local”, añadía. A este aprendizaje mutuo se refiere también Carla Pérez, que fue seleccionada en calidad de técnica agrícola, pues decidió presentar su candidatura “para poder traballar nunha realidade diferente con xente que vive noutro contexto, poder coñecer o que fan e como o fan, que precisan, que podo deixar e que me podo levar”. “Creo que é moi necesario saír da rutina”, dice.

Ambas técnicas acometieron estos días visitas de campo a O Colonato donde, de la mano de las agricultoras, pudieron identificar las dificultades derivadas de las plagas y, sobre todo, de la escasez de agua, pero también las potencialidades para sembrar y comercializar diversos tipos de cultivo, visitando talleres de cerámica o de galletas, con el respaldo de entidades como la Organização das Mulheres de Cabo Verde.

Doce trabajadores

En total, una docena de trabajadores de nueve ayuntamientos presentaron su candidatura para participar en la tercera edición de Especialistas en Cooperar, teniendo preferencia las administraciones locales socias del Fondo Galego. Más allá de la formación y la experiencia, se valoraba la vinculación con el campo de la cooperación y del desarrollo sostenible.

La iniciativa cuenta con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), a través de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad. Y es necesario recordar que en años anteriores fueron los técnicos de Ames, el otro municipio maiano, los que se desplazaronhasta Tarrafal, en su caso para exportar la fórmula de sus escuelas deportivas locales dándole además un componente social y de género, tal como certificó en 2018 el trabajador maianao Alberto Viaño.