A ponte de agosto devolve as taxas de ocupación na costa a máximos despois dun xullo con menos turistas

O 15 de agosto é unha data central para a planificación de calquera negocio de hostalaría en Galicia. Nun mesmo día coinciden no tempo as últimas horas de lecer daqueles turistas que optan pola primeira quincena e o comezo das estancias vacacionais dos que se decantan pola segunda, precisamente no mes con máis movemento no sector en todo o ano. Unha xornada festiva, con centos de romarías espalladas por todo o territorio, que concentra os maiores niveis de actividade turística de toda a campaña.

Este ano 2024 non foi alleo a estas dinámicas, acrecentadas máis se cabe pola coincidencia do día 15 en xoves, o que abría a porta a unha ponte festiva de catro días en pleno mes de agosto. Un favor do calendario que, relatan os hostaleiros da costa, axudou a invertir as tendencias dun verán que, ata o de agora, non estaba a ser todo o produtivo que agardaban.

Jesús Picallo, vicepresidente do Clúster do Turismo de Galicia e responsable da Asociación de Empresarios do Camiño de Santiago a Fisterra-Muxía, sinala que as taxas de ocupación durante a pasada fin de semana foron “altísimas” e que moitos establecementos colgaron o cartel de “todo completo” na contorna da Costa da Morte. Un feito que tamén é extensible ás zonas do Barbanza, xa que Paula Chouza, presidenta da Asociación de Hostaleiros de Ribeira, relata que esta ponte foi enormemente “positiva” para o sector.

Á falta de datos e estudos exhaustivos sobre o comportamento turístico deste 15 de agosto, o sector saúda a maior demanda destes días, que axuda a paliar – apunta Pepe Formoso, presidente da Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte–, un inicio do verán lastrado en boa medida polo mal tempo das primeiras semanas de xullo, nas que choveu máis da metade dos días.

Non obstante, o propio Formoso afirma que isto ten que levar a unha “reflexión” no sector e á concienciación de que a Costa da Morte non pode competir con outros destinos de “sol e praia” nas mesmas condicións porque, á mínima que se torce a meteoroloxía, chegan as cancelacións. “Non estamos enfocando ben”, manifesta, xa que considera que non se aproveita por completo a singularidade desta zona, da que destaca “a gastronomía, a natureza e o patrimonio”. Así mesmo, alude a outros fenómenos coma o mar de ardora, que se ten popularizado moito en tempos recentes e ofrece en concellos coma Carnota lugares únicos para contemplalo.

Dende o Clúster de Turismo, Picallo tamén destaca as posibilidades da zona para o turismo, na que exercen unha gran atracción dúas rutas coma a do Camiño de Santiago ata Fisterra e Muxía e o propio Camiño dos Faros. Os turistas, expón, procuran “espazos verdes” que sirvan como “refuxio climático” doutras zonas da Península máis calorosas, para o que poden dispoñer –declara–, do importante “elenco de hoteliños con encanto coa Q de calidade” que existen por toda a Costa da Morte.

Tamén funcionan como un importante reclamo as diferentes festividades que se organizan por todo o territorio galego nestas semanas, apunta Paula Chouza, que cita que no Barbanza a Feira Mariñeira de Ribeira atraeu “máis xente que outros anos” e segue a medrar.