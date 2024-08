Vecinos de Ribeira denuncian ataques de perros sueltos por las playas de Corrubedo

La parroquia ribeirense de Corrubedo, conocida por su área natural de dunas, es una de esas zonas de la costa gallega que aumenta exponencialmente su población durante los meses estivales. Un incremento de habitantes que repercute de manera negativa en la convivencia entre los vecinos debido a la poca responsabilidad de los dueños de perros que pasean por sus espacios naturales.

A pesar de que la normativa municipal establece que está prohibido bajar con perros a cualquier playa de Ribeira durante los meses de julio y agosto, son varios los vecinos que denuncian los ataques de canes sueltos por los arenales de Corrubedo, además encontrarse a diario excrementos de los animales sin recoger.

Excrementos de un perro en uno de los arenales de Corrubedo / Cedida

Una situación que califican de insoportable y desesperante. “Hay desconocimiento de la normativa municipal y no hay concienciación sobre los peligros que puede pasan”, afirman vecinas de la zona –que prefieren mantener el anonimato–tras comporbar como esta situación se ha ido incrementando con el paso de los años y que, además, han vivido de cerca momentos tensos por culpa de canes sueltos. “Ha pasado siempre pero no hay señales ni tampoco policía para velar por el cumplimiento por la ley”, aseguran.

De hecho, uno de los sucesos más graves ocurrió el año pasado, cuando un perro se balanceó sobre un hombre que iba en bicicleta, propiciando una caída que le provocó lesiones graves en la pierna. Además, los lugareños que ha conversado con este diario sobre el asunto han vivido de cerca un altercado con otro can suelto y tras ello, aseguraron, que se dio el aviso a la Policía Local. Y por su parte, los equipos de seguridad no aparecieron en ningún momento. “Los pobres animales no tienen la culpa, son los dueños los que tienen que llevar correctamente a sus mascotas para evitar este tipo de altercados”, manifiestan algunas de las vecinas afectadas que, además, declaran la actitud pasiva de los propietarios “quitándole importancia a las situaciones vividas”.

WhatsApp Image 2024 08 19 at 12.34.22 / Cedida

Quejas al Concello sin respuesta

Son varios los vecinos que afirman haber llamado al Concello de Ribeira varias veces para denunciar el incumplimiento continuo de la normativa municipal con respecto a los canes, junto con los malos accesos a los arenales de Corrubedo. La respuesta por parte del Concello siempre ha sido parca y, ante ello, incluso llegaron a remitir una queja formal a la Xunta. “Esto es un pueblo tan pequeño que se corre la voz con cualquier cosa, con que vengan a avisar o multar un día sería suficiente”, afirman habitantes de la zona.

La falta de señalización en algunos arenales, como ocurre en O Prado, junto con el desconocimiento de la ordenza que establece el Concello ribeirense, crean un cúmulo de circunstancias que dificultan la vida de decenas de vecinos durante toda la época de meses de verano.

