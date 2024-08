Cañizo dice que no fue cesado, sino que dimitió porque el PP malpicano no cumplió los acuerdos de gobierno

El edil de Alternativa dos Independentes por Malpica, Alfredo Cañizo, cesado este martes por el alcalde, Eduardo Parga (PP), como edil de Turismo e Festas, asegura que fue él quien presentó la dimisión, “sen presións nin sequera indicacións de ningún tipo” y justifica su decisión con un “cúmulo de motivos”, el principal de ellos “o incumprimento sistemático de todos os acordos asinados notarialmente co Grupo Popular para esta lexislatura”.

Tras explicar que tomó esta decisión hace tiempo, critica las “manobras posteriores do PP, argallando un cese nunha hora para eludir as súas responsabilidades”. Cabe recordar que Parga alegó que el cese se debió a las disputas de Cañizo con varias entidades culturales.

Al respecto, Cañizo dice que “en canto ás Festas do Mar, desencadeante último dos acontecementos (que non motivo exclusivo da miña renuncia), logo de ter calado ante tantas falsidades e improperios véxome na obriga, unha vez abandonado o cargo que ostentaba, de dar cumprida información das xestións levadas a cabo pola miña concellería”.

En este sentido asegura que “non houbo en ningún momento prohibición por parte do Concello para que a Asociación Mallas da Area celebrase as Festas do Mar, sendo decisión unilateral desa comisión de festas a non celebración dos festexos”; que le requiró a la entidad el programa y no se le remitió; que “si é certo, e así se lles fixo saber desde un principio, que este ano o Concello non asumiría os gastos derivados da carpa, xeradores de corrente, cadros da luz, casetas... En resumo, os gastos que tampouco se asumen das distintas parroquias”; y que “non atopo motivo algún polo que a Asociación Mallas de Area renunciase a facer as Festas do Mar, agás esa falta de entendemento coa miña persoa que enarboraron como bandeira xustificativa”. Y, tras asegurar que “as consecuencias do proceder dos integrantes da Asociación Mallas de Area son ben coñecidas por todos (continuas descalificacións e insultos en redes sociais, ataques intolerables á miña familia, pintadas na miña casa...)”, Cañizo anuncia que “ante os que me vilipendiaron tomarei as accións legais oportunas”.

Finalmente, el edil independiente le recuerda al PP que “logo de conseguir co meu voto tres dedicacións exclusivas para os seus concelleiros (non para min, que non a teño), as cesións de cantas áreas me pediron e o meu apoio imprescindible en tantas xestións” , la formación “incumpriu reiteradamente” el acuerdo por el que apoyó su moción de censura”. Dice que seguirá trabajando como edil “sen a súa presión nin o seu desprezo”.