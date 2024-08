Inversión millonaria en Ames para digitalizar el uso de agua con tecnologías en pro del ahorro

Buena noticia para el Ayuntamiento de Ames: el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acaba de concederle una ayuda de 1.131.309 euros para desarrollar el proyecto de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua empleando las nuevas tecnologías. La subvención concedida se enmarca dentro de la orden de 22 de septiembre de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua) que en Galicia solo llegaron a este municipio y 4 entidades más.

El objetivo principal del proyecto es dotar al municipio de servicios modernos y de calidad relacionados con la gestión del ciclo del agua. Así, a través de la transformación digital, Ames mejorará la eficiencia en el uso de los recursos hídricos, garantizará la sostenibilidad ambiental y proporcionará a la ciudadanía un entorno favorable para el desarrollo de sus proyectos de vida.

En cuanto a metas específicas, destacan la digitalización de infraestructuras hidráulicas (implantación de tecnologías avanzadas para controlar y gestionar la infraestructura hidráulica del municipio, mejorando la detección y respuesta ante posibles incidencias); la participación ciudadana (desarrollo de plataformas digitales para implicar a la comunidad en la toma de decisiones sobre el uso responsable del agua, promoviendo la concienciación ambiental y la corresponsabilidad); y la optimización del uso del agua (implantación de sistemas inteligentes para la gestión eficiente del abastecimiento de agua, incorporando tecnologías que permitan ajustar el abastecimiento a las necesidades reales y promoviendo el ahorro).

Asimismo, se incluyen la formación y sensibilización (con programas de formación para personal municipal y ciudadanos, centrados en el uso responsable del agua y en el uso correcto de las nuevas herramientas digitales), y la gobernanza colaborativa (establecimiento de mecanismos de coordinación entre el Ayuntamiento de Ames y las entidades supramunicipales para compartir conocimientos, recursos y buenas prácticas en la gestión).

Tres grandes grupos

La iniciativa, bautizada Ames Digital Water, recoge un gran número de actuaciones clasificadas en tres grandes grupos: planificación (453.014 euros), mejora de eficiencia y digitalización (636.478 €) y gestión de la información (144.026 euros), sumando una aportación municipal (24,5% del total). Las relativas a la planificación comprenden desde planes variados como pueden ser de emergencia ante la sequía, de gestión de los sistemas de saneamiento, uso del agua regenerada y planes de protección civil frente a inundaciones. Por otro lado, también se contemplan protocolos de vigilancia, planes sanitarios y de gestión del control de calidad así como estudios de diagnóstico y gestión de fugas y hidrogeológicos.

En cuanto a las mejoras a nivel de eficiencia y digitalización se llevarán a cabo actuaciones mejoras técnicas que repercutan en los sistemas de abastecimiento, saneamiento y tratamiento de aguas. También se digitalizarán las captaciones, los sistemas de abastecimiento, los sistemas de abastecimiento, los de saneamiento y depuración y los de vertido de aguas residuales.

Por último, en gestión de la información, se llevarán a cabo mejoras en las webs de la administración, y se desarrollarán sistemas de información y herramientas digitales para la telegestión y el telemando de las instalaciones e infraestructuras.

App para los vecinos

El alcalde de Ames, Blas García, explica que este proyecto “abarca o ciclo da auga na súa totalidade, e contempla tanto a modernización e dixitalización da rede como a mellora da comunicación e participación da veciñanza. Por exemplo, os veciños e veciñas poderán acceder a unha app para trasladar as incidencias relacionadas co ciclo, o que é un importante avance na mellora da participación e gobernanza”. Asimismo, destaca que “esta subvención supón un gran impulso para o ciclo integral da auga do noso Concello, especialmente par a empresa municipal que, con poucos meses en funcionamento, xa recibiu esta importante axuda para o seu desenvolvemento”, trasladaba a este diario.

Puesto en marcha en enero de este año, y con una duración prevista de 30 meses, esta iniciativa aspira a convertir a la capital maiana en un referente en la gestión municipal de los recursos hídricos a través de la transformación digital. De esta manera, se busca mejorar la calidad de vida de los vecinos y fomentar la sostenibilidad ambiental, así como fijar la población en uno de los ayuntamientos que más está creciendo de Galicia.