Ordes loce novos murais froito da última edición das DesOrdes Creativas

Paredes e muros corrientes, mesmo deteriorados, que adquiren unha nova vida. Cada mes de agosto, as rúas de Ordes viven unha explosión de creatividade que muda por completo a imaxe que presentan algún dos edificios da vila. O festival internacional de arte na rúa DesOrdes Creativas tense consolidado en moi pouco tempo coma unha referencia en rexeneración urbana grazas aos seus icónicos e elaborados murais.

Na edición deste ano, o artista catalán Slim Safont realizou unha lograda intervención nun lugar moi especial dentro de Ordes: a parede dun edificio xusto en fronte do cemiterio municipal, na rúa Casabella número 6. Dende hai uns días, o camposanto da vila ten como decorado de fondo esta pintura de gran tamaño, realizada nun inmoble de varias alturas ca axuda de medios mecánicos.

“Confiabamos no tacto e a delicadeza que a súa pintura nos amosa en cada peza, demostrando a capacidade para conectar co lugar e o contexto social tanto a nivel conceptual como narrativo”, comentaron dende a organización sobre Safont, autor dunha obra titulada “Saudade”. Nela pódese ver a un home xoven, de perfil, vestido cunha camiseta branca e cunha tatuaxe dunha rosa no pescozo, sobre un fondo difuminado do que emerxe un ramo de flores.

Os responsables de DesOrdes Creativas tamén apuntan que a imaxe “contén varios elementos simbólicos” e “cunha certeira carga emotiva e poética”. O ceo, a personaxe, o ramo e a luz cenital xogan o seu papel “para acadar a expresión cromática e pictórica que lle interesa destacar”, a das sensacións que evoca un sentimento “tan fondo” coma a saudade.

Non foi o único mural desta edición, na que tomaron parte artistas internacionais coma a británica Eloise Gillow, a mexicana Paola Delfín ou o grego Taxis. Os dous primeiros traballos, aínda non presentados publicamente, pódense ver na rúa Rosalía de Castro; mentres que o último destes realizouse na rúa Viriato Lamas, á altura do número 14. Tamén houbo espazo para creadores locais, xa que Julia Lago fixo unha intervención artística en Merelle.

Xunta cos murais, houbo toda unha liña de actividades paralelas, que foron dende un torneo de baloncesto 3x3 ata concertos, no marco do ciclo DesOrdes Sonoras, no cal actuaron Boyanka Kostova, Cemento Musgo e Embruxo. Tamén se organizou un obradoiro de estampación de camisetas.