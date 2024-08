Raxoi remítese á Xunta para regular nun plan supramunicipal o servizo de taxi en Lavacolla

Os taxistas do Pino non poderán operar, polo momento, no aeroporto de Santiago. Así se estableceu tras a reunión entre os propios profesionais e o Concello que se celebrou este martes pola mañá, na que estiveron presentes os catro taxistas do Pino, o concelleiro compostelán de Mobilidade, Xan Duro, e a alcaldesa, Goretti Sanmartín.

A xuntaza serviu como primeiro punto de encontro entre o colectivo de profesionais e a Administración local para poñer en común os posicionamientos de ambas partes. Tal e como avanzou este xornal, os taxistas expuxeron a súa petición de poder realizar servizos de recollida de pasaxeiros en Lavacolla, dado que, aseguran, reciben chamadas a diario. Pola súa banda, a alcaldesa e o concelleiro de Mobilidade explicaron que as demandas dos taxistas do Pino deben ser estudadas de xeito conxunto dentro dun marco supramunicipal que inclúa tamén as necesidades de transporte doutros concellos limítrofes da área metropolitana santiaguesa como Ames ou Teo. Un plan que, ademais, debe contar, segundo Raxoi, co impulso e a aprobación da Administración autonómica.

Raxoi argumenta como un dos principais motivos para frear a posibilidade de que os profesionais do Pino realicen servizos no aeroporto que está á espera de que a Xunta resolva a petición municipal de 29 novas licenzas de taxi en Santiago. Unha resolución que non permite afrontar novos cambios na materia ata que se resolva e que, ademais, inclúe a petición do cambio lexislativo que permita as licenzas temporais, para atender as altas demandas de pasaxeiros en tempadas concretas do ano, como, por exemplo, no verán.

Con todo, Raxoi cualificou a xuntanza de “cordial” e amosoulle o seu apoio ao colectivo de taxistas do concello veciño. “Entendemos o punto de vista dos taxistas do Pino, pero hai unha serie de condicionantes que esixen pensar as cousas detidamente”, manifestou Xan Duro.

Os taxistas, decepcionados

A pesar de que semella que o Concello de Santiago non pecha por completo a posibilidade de que se poidan habilitar as chamadas áreas de prestación conxunta que dicta a Lei doTaxi, o colectivo de profesionais do Pino, que acodía á cita sen ningún tipo de expectativa, expresou a súa decepción tras o encontro, en parte, pola “posición dos taxistas de Santiago, que, como é lóxico, tamén pesou no desenvolvemento do encontro”, segundo expresou a este diario Íñigo Blanco, portavoz dos taxistas pineses.

