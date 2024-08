Boqueixón y O Pino afean a Raxoi que eche “balones fuera” y no autorice a sus taxistas en Lavacolla

El aeropuerto de Lavacolla-Rosalía de Castro no solo es de Santiago de Compostela. Sus pistas también ocupan terrenos de los ayuntamientos de Boqueixón y O Pino, cedidos para la construcción de esta infraestructura en la que ahora los taxistas de ambos municipios piden poder volver a operar. Esta semana, trabajadores y representantes del sector fueron citados a una reunión con el Gobierno municipal de la capital gallega, de la que salieron insatisfechos por la negativa de Raxoi a atender sus peticiones.

Íñígo Blanco, portavoz de los taxistas de O Pino, declaraba tras dicho encuentro que este colectivo se hallaba “decepcionado” por el resultado de estas conversaciones, lastradas a su juicio por la oposición a esta medida de los propietarios de licencias en Santiago. El gobierno compostelano justificó su postura en base a que están pendientes de lo que decida la Xunta sobre ampliar el servicio con una decena de nuevas licencias y de un cambio legislativo para habilitar permisos temporales en temporadas concretas con alta demanda.

“Entendemos o punto de vista dos taxistas do Pino, pero hai unha serie de condicionantes que esixen pensar as cousas detidamente”, defendió Xan Duro, concejal de Mobilidade, que no quiso cerrar la puerta por completo a definir áreas de prestación conjunta de servicios que involucren a más de un ayuntamiento. Es al Concello de Santiago al que le compete dar la autorización administrativa para que los taxistas de zonas limítrofes puedan acceder a dejar y recoger viajeros en el aeropuerto, un trámite que luego habría de ser refrendado por la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta.

Estos dos puntos son los que de forma unánime respaldó el pleno municipal de Boqueixón en su reunión del pasado mes de julio, en una declaración institucional en la que enfatizaron que el gran volumen actual de tráfico del aeropuerto hace necesaria la ampliación del servicio de taxis, al menos en momentos puntuales de picos de demanda.

Una petición que también comparten en O Pino, donde en la actualidad solo operan cuatro taxis con licencia municipal y que tienen prohibido, a riesgo de ser sancionados, prestar servicios en Lavacolla que no tengan como origen o destino algún otro punto del territorio municipal. “No les van a entrar a hacer competencia”, defiende el alcalde Manuel Taboada, para quien resulta una “contradicción” que el Concello de Santiago se niegue a acceder a estas demandas mientras se plantea aumentar hasta en un veinte por ciento el número de licencias en circulación.

Plan supramunicipal

El principal argumento dado desde Raxoi para oponerse a que los taxistas de ayuntamientos limítrofes operen en Lavacolla es que este tipo de cuestiones deben ser abordadas -opinan- mediante un plan supramunicipal para la gestión y ordenación de todo el transporte metropolitano. Un plan que debería consensuado entre todos los municipios de la comarca y contar con el impulso de la propia Xunta de Galicia, responsable de estas competencias.

Este posicionamiento no ha sido bien recibido por los regidores de Boqueixón y O Pino, que entienden que es una forma del Ejecutivo compostelano de echar “balones fuera” y no asumir la gestión de esta cuestión. Así lo describe el alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, que expone que este plan “no existe” ni ha sido tratado hasta el momento. Dado que no se han concretado “objetivos” ni “alcance” del mismo, sostiene que no puede ser un argumento para negar la autorización.

“Intentan pasar el tema a la Xunta cuando no es así”, expone a su vez Taboada, que recalca que el servicio de taxis es una responsabilidad exclusivamente municipal y que dice no conocer ningún ejemplo de plan supramunicipal para su regulación. Asimismo, pone como ejemplo el aeropuerto de Alvedro, que da servicio a A Coruña, pero que está territorialmente en Culleredo, sin que ello suponga que los taxis de la ciudad herculina tengan vetado operar en el mismo.

Más municipios involucrados

Entre los otros municipios de la comarca, el concejal del ramo en Ames, Victor Fernández Prieto, sin entrar a valorar la pertinencia de este nuevo plan de movilidad supramunicipal, concedió que es “de vital importancia” tener buenas conexiones con la capital, lo que obliga a optimizar los horarios de los servicios de autobuses. En este sentido, observó que “nos últimos tempos o servizo de transporte en bus dependente da Xunta de Galicia non foi o mellor” y que así se lo han comunicado, a la vez que trabajan “nunha proposta para reordenar o servizo tanto en efectivos como en frecuencias”. Asimismo, en relación al sector del taxi, el edil anticipó que “en breve” llevarán a pleno una nueva ordenanza para adaptarse al marco normativo actual y aumentar las licencias en caso de que sea necesario.

Desde Teo, fuentes municipales trasladan que en su planificación del transporte ya tienen en cuenta las líneas que conectan con Santiago y que tratan de mejorar la gestión de los desplazamientos internos para armonizar el tránsito entre ambos ayuntamientos.

Otro de los municipios con gran número de desplazamientos hacia Compostela, Oroso, sostiene que ya se han adecuado recientemente líneas como las que unen el municipio con los hospitales de la capital y, en relación al aeropuerto, inciden en que se trata de una competencia del Concello de Santiago, aunque abren la puerta a cooperar en todo lo que redunde en “brindar mellores servizos á cidadanía”.

Suscríbete para seguir leyendo