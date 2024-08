Dorna y Santa Uxía: el apoyo de un edil del PBBI al PP por los festivos de Ribeira abre dos grietas en el tripartito

Se veía venir. Hubo señales. Pero aún así, el giro de guion sorprendió a sus señorías en el pleno celebrado este jueves en Ribeira para designar los festivos locales de 2025.

Una sesión que comenzaba con polémica y con intriga y que provocó una doble grieta en el tripartito (BNG, PBBI y PSOE). El alcalde, el nacionalista Luis Pérez, ya había dicho que la propuesta del gobierno (que había sido aprobada en la comisión informativa del lunes por los tres partidos que lo integran) era la del martes de Entroido (4 de marzo) y el día central de la Festa da Dorna (24 de julio). Pero sólo el edil del PSOE, Francisco Suárez-Puerta, se atuvo a ese guion, porque Vicente Mariño (PBBI) había anunciado que su grupo propondría el día de la patrona, Santa Uxía (12 de septiembre) y el martes de Entroido.

Minutos antes del pleno, Pérez, Suárez-Puerta y Juan Luis Furones (edil de Sanidade, del PBBI), compartían café en una terraza. Primera señal. Ya en el salón de sesiones, Mariño dijo que los ediles de su grupo tenían libertad de voto. Segunda señal.

El alcalde llamó a votación. Primero, la propuesta de la formación independiente, que sólo apoyaron Vicente Mariño, Herminia Pouso y Fernando Abraldes, porque Tania Redondo se abstuvo y Furones votó en contra, igual que PP, BNG y PSOE.

Con esa propuesta rechazada, se sometió a votación la del PP (Santa Uxía y Dorna), que fue apoyada por Abraldes (PBBI). Tres ediles de la formación independiente (Mariño, Pouso y Redondo) se abstuvieron, mientras que Furones unió su voto en contra a los de BNG y PSOE.

Así las cosas, al prosperar la propuesta del PP, los festivos de 2025 en Ribeira serán los días de la Dorna y de la patrona.

De esta sesión plenaria salen tocados (aunque, en principio, con heridas políticas leves), el tripartito y uno de los partidos que lo sustentan: el PBBI.

El ejecutivo sale tocado no solo porque uno de sus socios no respetó el acuerdo de la comisión informativa e hizo caer su propuesta, sino también porque las tres abstenciones y el voto favorable del PBBI propiciaron que el PP ganase este pulso plenario, con el agravante de no haberse posicionado a favor de BNG y PSOE una vez que el plan del PBBI había decaído.

Y la segunda grieta en el seno del tripartito tiene su origen en dicha formación independiente pues, al fin y al cabo, si esta se desestabiliza, el gobierno podría tambalearse.

De momento parace que la sangre no llegará al río. El alcalde, Luis Pérez, ya dijo antes de la votación que preside "un gobierno plural con diferentes ideas; que haya opiniones diferentes es señal de salud democrática". Y Vicente Mariño pidió "que nadie vea hoy nubarrones políticos; luce el sol sobre este gobierno".