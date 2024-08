Negreira prepárase para unha nova edición da súa Feira do Románico

O Concello de Negreira xa ten todo preparado para a XVII edición da súa tradicional Feira do Románico que se celebrará os vindeiros días 30, 31 de agosto e 1 de setembro e traerá á vila espectáculos e actividades propias da Idade Media.

Como novidade, este ano volverá a realizarse o espectáculo de cetrería, da man da empresa Falcóns Galicia. Como vén sendo habitual, tamén haberá oco para gozar da música cunha oferta variada de concertos, como do grupo de folk-rock The Duellists na noite do venres. Por outra banda, haberá diferentes actividades e obradoiros para todos os públicos, como os clásicos espectáculos de lume ou de malabares.

A presentación do programa desta nova edición da Feira do Románico celebrouse na Ponte Maceira da mán do alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis, a concelleira de Servizos Sociais, Muller e Emprego, Teresa Duro, e a concelleira de Educación, Sanidade e Emprego, María del Mar García e o representante de Especialistas Hípica Celta, Damián Varela.