O centro de saúde da Estrada é pioneiro en adoptar protocolos de enfermaría a demanda

A Estrada continúa no seu camiño para ser unha das localidades de referencia no ámbito da Atención Primaria en toda España. Desta volta, coa realización desde o 11 de xuño no seu centro de saúde das primeiras probas de protocolos de Xestión de Enfermaría a Demanda (XED), nas que se inclúe asistencia das molestias urinarias nas mulleres.

O programa sitúa ao centro estradense na vangarda sanitaria e consta de dezasete protocolos, enmarcados dentro da Xestión de Enfermaría a Demanda en Atención Primaria, integrados dentro do sistema SIGAP-XIDE do Sistema Galego de Saúde, e permitirá ao persoal de enfermaría da Atención Primaria poder dar resposta dunha forma segura, homoxénea e directa ás necesidades dos pacientes.

Os protocolos están establecidos en base á evidencia científica e sométense de maneira frecuente a unha actualización periódica, elaborada por parte dun equipo multiprofesional en diferentes ámbitos sanitarios.

Entre algunhas das primeiras probas que se levaron a cabo destacan a atención de molestias urinarias na muller, constipacións, diarreas, elevacións agudas da presión arterial, dores menstruais ou dismenorreas, anticoncepcións de urxencia, dores de gorxa, epistaxes (hemorraxia nasal), ollos vermellos, lesións orais e periorais por herpes simple, mastites, catarros e retencións agudas de urina en homes. Por outra banda, agora comezarán a realizarse as probas piloto de actuación con vómitos, onicocriptose (unllas encarnadas), molestias vulvovaxinais e aftas orais. O obxectivo do programa é axilizar e optimizar a detección destas patoloxías no ámbito da Atención Primaria.

Durante o desenvolvemento desta etapa de ensaios foron citados no centro da Estrada 283 pacientes cun motivo de consulta asociado a algún dos protocolos XED. Deles, 58 foron seguidos dunha cita médica no mesmo día e 37 casos foron derivados posteriormente ao médico de familia, mentres que en 188 casos a actuación de enfermaría foi finalista.

Máis recoñecementos

A escolla do centro de saúde da Estrada para estas probas piloto súmase así á longa lista de recoñecementos recibidos nos últimos anos por este complexo sanitario da comarca de Tabeirós-Terra de Montes. Entre eles, destaca o galardón como mellor centro de Atención Primaria de toda España nos premios Best in Class 2022, outorgado pola Gaceta Médica.

Así mesmo, este ano obtivo o seu propio recoñecemento ás profesionais de enfermaría do ambulatorio, un dos galardóns que outorga o Consello Xeral de Enfermaría de España.