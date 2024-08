Ames continúa coas obras de mellora nas súas áreas rurais

O Concello de Ames, a través da concellería de Obras e Servizos Básicos, investirá máis de 284.000 euros nas obras de pavimentación e execución de senda peonil na aldea de Coira, na parroquia de Biduído. Así se estableceu na licitación definitiva destes traballos, aprobada na xunta de goberno local celebrada a semana pasada.

Así, Ames pon solución a unha demanda veciñal que estaba sen resolver dende hai tres anos, tras o incumprimento do contrato por parte da empresa adxudicataria na primeira licitación das obras, aprobado en 2021. Desta volta, o orzamento para ditos traballos será o dobre, pois na primeira adxudicación o importe establecido foi de 142.800 euros.

Na mesma liña, o alcalde, Blas García, destacou o problema coa empresa anterior e engadiu que “resolvemos deste xeito unha débeda de anos anteriores cos veciños da localidade de Coira, que levan tempo reclamando unha obra que non se puido realizar antes debido ao incumprimento do contrato por parte da empresa adxudicataria. Con esta segunda licitación aproveitamos para incluír na obra os interiores de Coira, que inicialmente non estaban no proxecto”.

Pola súa banda, o concelleiro de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto, subliñou a importancia deste proyecto, “pois é unha actuación moi necesaria que vai en consonancia coas desenvoltas dende o inicio do mandato. Ames é un concello con dous núcleos urbanos importantes, pero non podemos esquecer o rural, que neste primeiro ano representou un 60% do orzamento dedicado a obras”, dixo.

Detalle dos traballos

Con esta actuación realizarase a pavimentación dunha senda peonil, que terá unha lonxitude de 530 metros e 2 metros de ancho e que conectará as aldeas de Ventín e Coira. É unha petición moi agardada pola veciñanza. Para elo, executarase unha nova capa de rodaxe con mallazo, de 10 centímetros de zahorra e 15 de formigón. Ademais, para axudar á contención de terras tamén se realizará un muro de bloques de granito de 60 metros de lonxitude e 2 de alto.

Con todo, antes da execución do pavimento, contémplase a posibilidade de realizar unha canalización das redes de telefonía, baixa tensión e alumeado a través dunha transición aérea subterránea, segundo explican dende a administración local.

Na parte final das obras pavimentarase e mellorarase o firme no núcleo de Coira cunha nova capa de rodaxe de mallazo e 15 centímetros de formigón, a mesma técnica que se realizou noutros núcleos rurais, como Gasamáns, Galiñeiro, Framil ou Cortegada.