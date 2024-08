Comeza a cuarta fase das escavacións na Pedra do Altar de Brandomil, en Zas

O Concello de Zas vén de iniciar unha nova fase de escavacións na finca Pedra do Altar de Brandomil. Baixo a dirección de Lino Gorgoso, un equipo de arqueólogos está a realizar os traballos correspondentes á cuarta fase deste ambicioso proxecto posto en marcha polo Concello coa colaboración da Fundación Brandomil.

O alcalde, Manuel Muíño, e o tenente de alcalde, José Brenlla, visitaron o xacemento, no que se vai delimitar a domus romana, de enormes proporcións, identificada nas escavacións que se levaron a cabo o verán pasado.

Imaxe aéra do xacemento / Cedida

Ao mesmo tempo, nesta fase tamén está previsto decapar toda a superficie da finca da Pedra do Altar, facer a consolidación dos muros e secuenciar as dúas vías romanas atopadas. Entre os principais achádegos destas intervencións están un tramo do Camiño Real que unía Negreira con Muxía, a carón da ponte vella, e as importantes estruturas que se están a descubrir na Pedra do Altar, que segundo as probas de Carbono-14 corresponden ao século I e comezos do II despois de Cristo.