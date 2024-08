La Feira do Moble completa su aforo para expositores un mes antes de que se celebre en A Estrada

Vuelve la Feira do Moble de Galicia hasta el recinto ferial de A Estrada con “as tendencias máis actuais no sector do fogar” que, según la organización, ocuparán cuatro pabellones. Y lo harán del 19 al 22 de septiembre con dos datos clave: un mes antes de su puesta en marcha, ya se ha comercializado todo el espacio expositivo para firmas procedentes de toda Galicia, pero también de Portugal, Toledo, Alicante, Ponferrada, Madrid, Bizkaia o Ciudad Real, entre muchas otras. Y, además, la participación aumenta.

Junto a la decoración, descanso o interiorismo, los visitantes podrán conocer diferentes empresas gallegas que aportarán antigüedades al evento. Será, asimismo, la primera feria que acogen las instalaciones estradenses tras su remodelación, pensada “para mellorar non só a funcionalidade do recinto, senón tamén para potenciar a súa estética”, alcanzando a los pabellones 3,4,5 y 6 las obras, con nueva iluminación, repintado, cambio de cubierta traslúcida y acometida de incendios con fondos de la Xunta.

Una jornada gratis

Destacar también que la primera jornada, la del 19 de septiembre, será de entrada gratuita, y los visitantes podrán conocer todas las novedades del sector durante cuatro días, en horario de 11.00 a 20.00 horas, de manera ininterrumpida. Además, los presentes podrán participar en los diferentes sorteos que se realizarán: 15 lotes promocionales y un viaje para dos personas a Oporto, con crucero incluido por el río Douro. La organización destaca en que este foro “suporá un lugar de encontro entre representantes de mobiliario e doutras empresas relacionadas co fogar como son os electrodomésticos, a tapicería, o descanso, os complementos decorativos, os sistemas de climatización, os sistemas de limpeza ou maquinaria”.