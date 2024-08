Un operario que limpa praias en Malpica denuncia a un edil que o instou a axilizar o traballo

O PSOE de Malpica esixe ao alcalde, Eduardo Parga, “que explique se a Garda Civil estivo no Concello para facer indagacións sobre o trato que tivo o concelleiro de Obras, Miguel Fernández Mirás, cun traballador municipal”.

O portavoz socialista, Walter Pardo, insta ao rexedor “a dar explicacións públicas ante a veciñanza sobre este tema”.

Según explicou o concelleiro Miguel Fernández a este xornal, “dirixinme a un grupo de traballadores temporais do servizo de limpeza de praias (non só ao que me denunciou) para instalos a axilizar o traballo. Pero, máis alá do ton que usara para pedirlles que espabilaran, non insultei a ninguén. Non vexo motivo para a denuncia”.

O operario presentou ante a Garda Civil unha denuncia que foi derivada ao Xulgado de Carballo. O alcalde dixo que non lle consta que os axentes estiveran no Concello en relación a este asunto, e que “o cuartel está no mesmo edificio que as dependencias do Concello”.

Eduardo Parga engade que “ninguén falou comigo sobre ese asunto” e que “se neste caso hai unha denuncia, o lóxico é que o concelleiro declare no Xulgado”.