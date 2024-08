Ortoño lembrará o día 27 aos Homiños de Boimorto, que foron asasinados na Guerra Civil

O campo da festa de Ortoño, en Ames, volverá acoller un ano máis a homenaxe aos Homiños de Boimorto. Un acto que se celebrará o vindeiro martes 27 e no que se lembrarará ao grupo de veciños do municipio da comarca de Arzúa asasinados o 20 de agosto de 1936 no lugar de Batáns, en Ames, durante a Guerra Civil, pola súa estreita vinculación co bando republicano.

Os cadáveres dos boimorteses foron trasladados posteriormente ás fosas comúns de Ortoño e Amenal, no concello do Pino, de aí a escolla da aldea amesá como lugar deste acto.

A homenaxe, organizada desta volta polo BNG de Ames, realizarase a partir das 20.30 horas na Carballeira de Ortoño, ao carón da igrexa parroquial, lugar onde se realizaron hai anos os traballos de recuperación dos corpos dos asasinados que, polo de agora, non tiveron éxito.

No acto, que ten como obxectivo recuperar a Memoria Histórica da represión franquista, participarán Escarlata Pampín, voceira do BNG de Ames; Sol Agra Tuñas, deputada de Dereitos Civís na Deputación da Coruña e concelleira do BNG no Concello de Outes; e Alejandra Tojo, bisneta dun dos Homiños de Boimorto e que xa participou en anos anteriores neste acto, para seguir reivindicando a súa memoria.