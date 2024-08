Sete expertos afondarán no pasado da vila de Muros coa primeira Semana da Historia

O Concello de Muros acolleu a presentación da I Semana da Historia de Muros, unha novidosa iniciativa que se celebrará entre o 10 e o 13 de setembro e que busca poñer en valor a historia da vila dende a súa creación para así poder mirar cara ao seu futuro.

“Queremos coñecer mellor e poñer en valor o noso patrimonio histórico e cultural da man de veciños, veciñas e visitantes, mergullándonos no pasado da vila pero sempre coa vista posta no futuro”, destacou a alcaldesa, María Lago.

Pola súa banda, a edil de Cultura, Caridad González, salientou “a importancia de coñecer as particularidades da nosa vila”, un dos principais obxectivos desta iniciativa, que conta coa colaboración da Deputación da Coruña e do Grupo de Estudos Territoriais da Facultade de Socioloxía da UDC.

Así, do 10 ao 13 de setembro a Fábrica de Sel será escenario dun encontro entre expertos en diversas disciplinas que abordarán aspectos clave da historia e do patrimonio local nunha serie de relatorios e debates que culminarán cun concerto de clausura.

A programación comezará o martes 10 de setembro ás 20.00 horas co acto institucional de presentación das xornadas. Nesta sesión inaugural as licenciadas en Historia da Arte pola USC María Mayo e Pepa Fernández Fernández ofrecerán a charla titulada A historia de Muros a través do arquivo municipal.

O mércores á mesma hora o doutor en Xeografía Humana pola USC Pedro García Vidal ofrecerá a conferencia A vila medieval de Muros: claves para interpretar unha paisaxe urbana de séculos.

O xoves será a quenda da doutora en Historia da Arte pola UIB Margarita Novo Malvárez, quen analizará tres icónicos edificios que marcaron a identidade cultural da vila na conferencia que leva por título Arquitectura do ocio en Muros: Teatro Mercedes, Cine París e Cine Avenida.

A Semana da Historia culminará o venres cunha intensa xornada que comezará ás 20.00 horas co debate Retrospectiva e prospectiva: Un debate entre a historia e o futuro de Muros, moderado pola doutora en Turismo pola UDC Iria Caamaño Franco e coa participación do catedrático en Historia Moderna pola USC Isidro Dubert García e o licenciado en Filoloxía pola USC Alfonso Blanco Quintela.

Como broche final ás xornadas, a Escola Municipal de Música de Muros ofrecerá o concerto Cine París en Concerto: melodías dunha época, unha homenaxe musical que porá o peche a esta primeira edición da Semana da Historia.