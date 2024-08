Carballo activa a recuperación da micro toponimia urbana no marco dunhas xornadas con cinco expertos

A concellería de Arquivos, Bibliotecas e Normalización Lingüística de Carballo, que dirixe Ángeles Pacoret, vai retomar o programa Carballo na memoria, que arrincou en 2014 como un catálogo fotográfico, para convertelo nun gran proxecto de recuperación da memoria desde os puntos de vista audiovisual, literario, etnográfico e social.

Con tal motivo, o 5 de setembro inauguraranse as Xornadas de micro toponimia, que forman parte dun traballo de recuperación da micro toponimia urbana que está a desenvolver desde hai tempo o Concello.

As xornadas terán distintos escenarios, e un deles será o edificio das antigas escolas do xardín, que cumpren 95 anos e que reabrirán ao público tras unha pequena reforma reconvertidas en espazo multiusos.

Coincidindo coa súa reapertura, o inmoble será renomeado como Escolas do Xardín Agra de Caldas, incorporando o microtopónimo do lugar no que se empraza. A primeira conferencia, ás 19.00 horas, correrá a cargo de Vicente Feijoo, membro do Seminario de Onomástica da RAG, quen falará sobre o proxecto Galicia nomeada, do que é coordinador, e Xan Fraga Rodríguez, historiador, docente e escritor, quen fará un percorrido pola evolución da microtoponimia carballesa. Ese mesmo día inaugurarase unha exposición de fotos antigas de Carballo, que poderá visitarse durante todo o mes.

As xornadas trasladaranse o día 12 ata a parroquia de Verdillo. No centro social, tamén ás 19.00 horas, Xosé María Lema, doutor en Historia da Arte e membro correspondente da RAG, que foi o encargado da investigación sobre a orixe do topónimo da parroquia, divulgará o resultado dese traballo nun acto que presentarán Belén Mato, presidenta da asociación Arume, e Veni Serrano, secretario do Consello Parroquial de Verdillo, e que rematará coa actuación da Escola de Regueifa.

O xoves 19 as xornadas regresarán ao núcleo urbano para realizar un percorrido pola microtoponimia carballesa guiado polo mestre, escritor, filólogo e experto en toponimia Fernando Cabeza Quiles. A actividade, que coincidirá coa celebración da Semana Europea da Mobilidade, será presentada polo edil de Mobilidade, Juan Seoane, ás sete da tarde. O xoves 26, á mesma hora, terá lugar nas Escolas do Xardín Agra de Caldas unha mesa redonda moderada por Antón Moure, produtor da serie documental Os nomes da nosa terra.

A proxección das primeiras pezas dunha serie audiovisual sobre micro toponimia carballesa e a interpretación de cantigas con referencias a topónimos locais por parte das cantareiras de Arume de Verdillo pecharán as xornadas.