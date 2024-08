Val do Dubra invierte más fondos en la puesta en valor de la factoría de A Telleira y busca humanizar Bembibre

El grupo de gobierno de Val do Dubra (PSOE-Anova) lamenta que el Partido Popular no secundase su propuesta de suplemento de crédito para llevar a buen puerto la puesta en valor de la chimenea y el entorno de A Telleira de Bembibre. A su vez, los populares, que aprobaron este proyecto antes de dejar la alcaldía, recordaron que ya fue diseñado y contratado por 509.000 €, y ahora pasará a costar 585.000 euros, cerca de un 14% más.

Desde el ejecutivo valdubrés, el edil Antonio Negreira afirma que se vieron obligados a sumarle otros 76.000 € a la iniciativa mediante la modificación presupuestaria “porque, por exemplo, non aparecía partidas para a retirada dos refugallos, e para andamiaxe constaban apenas mil euros. Tampouco incluían calefacción”, destaca la misma fuente, anunciando que “imos recuperar as turbinas, porque eran de moito valor e traballaban sen pendente no terreo”, además de afianzarse la vieja chimenea y crear una pequeña sala de exposiciones, pero no coworking.

Del mismo modo, Negreira apunta que quieren darle continuidad a la humanización de la travesía principal de Bembibre, “xa que temos o compromiso da Deputación, para abordalo en 2025, e ademais o apoio da veciñanza é maioritario”.