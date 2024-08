Vuelve la Feira do Románico de Negreira cargada de torneos medievales y música con Skaldir, Turdión y The Duellist

Negreira ya tiene programa para la edición número 17 de su Feira do Románico, que se prolongará los días 30 por la tarde y, toda la jornada, el 31 de agosto y 1 de septiembre. En esta convocatoria habrá mercado, cetrería (con muestra permanente de aves), rincón infantil, música de los grupos Skaldir y Turdión las tres jornadas, de The Duellists en la praza do Cotón (día 30, 23.00 horas), combate de caballeros (día 31 a las 20.00 horas) y torneo medieval el domingo 2, en la explanada del IES Magariños a las 12.30 y 20.30 horas.

Asimismo se sucederán las performances itinerantes por las calles de la villa, sobre todo por el entorno de la Carreira de San Mauro, con espectáculos de fuego a cargo de Fire Dragons (la primera jornada a las 22.00 horas, la segunda a las 23.00 y en la de despedida, a las 22.00 horas). La inauguración, a cargo de las autoridades locales, será el sábado 31, a mediodía y, por supuesto, no faltará el espectáculo pirotécnico esta misma jornada, pero a medianoche.