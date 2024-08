Arde un vehículo no Pino cando circulaba en dirección a Arzúa

O Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento de Arzúa participou este domingo nun operativo derivado dun incendio dun vehículo na estrada A-54, no quilómetro 80 en dirección Arzúa, no concello do Pino.

Á súa chegada realizaron unha inspección perimetral do vehículo observando que estaba ardendo por completo, tanto o motor como o interior do mesmo. Os propietaros do coche xa se atopaban fóra do mesmo sen ningún dano.

O operativo procedeu á extinción do lume, arrefriando a zona para poder abrir o portón do motor e o do maleteiro para así extinguir por completo o lume. Unha vez rematada a extinción, procedeuse a limpeza da propia autovía.

Completaron o operativo efectivos da Garda Civil de Tráfico de Santiago.