Rescatan a unha persoa maior incapaz de erguerse do chan no interior da súa vivenda en Carballo

O Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento de Carballo participou este domingo no rescate dunha persoa maior que non respondía ás chamadas no seu domicilio na rúa Gran Vía, no mencionado municipio.

O operativo a súa chegada realizou unha inspección perimetral do lugar dando orde de ubicar unha autoescaleira, pola que accederon ao interior da vivenda pola fachada a través dunha fiestra que estaba un pouco aberta. No interior atópase á muller, sentada no chan dun dormitorio, consciente e orientada, pero incapaz de erguerse, polo que foi trasladada en ambulancia para realizarlle unha valoración médica.

Completraron o operativo a Policía Local de Carballo e o 061 SVB Carballo.