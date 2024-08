Trinta mozos e mozas de Carballo afinan as súas competencias dixitais nun campamento tecnolóxico

O campamento tecnolóxico organizado este verán polo Concello de Carballo en colaboración coa Fundación Esplai en Galicia chegou ao seu fin. Grazas ao proxecto CRI-TIC, unha trintena de nenos e adolescentes do municipio puideron acudir durante todo un mes á aula Cemit para mellorar as súas competencias dixitais, coñecer as ferramentas precisas para usar a tecnoloxía de xeito responsable e consciente, previr as adiccións ás novas tecnoloxías ou identificar e previr o acoso a través de Internet, e todo dun xeito lúdico.

Ademais, nas sesións diarias impartidas pola monitora Irene Ferreira puideron entrar en contacto coa Intelixencia Artificial e a robótica, entre outros contidos.

O proxecto CRI-TIC, Infancia e mozas con criterio dixital, é unha iniciativa da Fundación Esplai en Galicia que ten como obxectivo principal favorecer a adquisición de competencias dixitais buscando garantir a inclusión dixital desde a infancia.

Dada a importancia de inculcar na rapazada un uso responsable e seguro da tecnoloxía, o Concello apostou por participar no proxecto.

Completado o itinerario formativo de 30 horas, os alumnos e alumnas recibiron os diplomas acreditativos nun acto no que participou a concelleira de Servizos Sociais, Benestar e Igualdade, Maica Ures.

Con esta actividade, ademais de mellorar as competencias dixitais da rapazada carballesa, recuperouse a actividade da aula Cemit, situada no primeiro andar do Pazo da Cultura, que forma parte da Rede de centros para a modernización e a inclusión tecnolóxica da Xunta de Galicia e que vén de ser equipada con novos ordenadores, unha impresora 3D e un dron, entre outro material.

Coa finalidade de achegar o servizo a toda a cidadanía, a partir do vindeiro mes de outubro desenvolveranse neste espazo, xestionado pola concellería de Innovación, Formación e Emprego, actividades dirixidas a diferentes sectores sociais.

“Moi pronto presentaremos a programación para o curso 2024-25”, explican ao respecto dende o citado departamento municipal, que dirixe Iván Andrade Tasende.