Voluntarios libran de acacias os montes de Dodro para que volvan ser cortalumes verdes

A chuvia que caía este sábado pola mañá nos montes de San Xoán de Laíño, en Dodro, non desanimou a trintena de persoas que se congregou na zona cun propósito moi concreto: actuar contra unha das especies invasoras que ameazan os bosques galegos. Trátase da acacia, que, eclipsada polo denostado eucalipto, leva anos avanzando silenciosamente no territorio, ata chegar a converterse nun dos principais problemas cos que se atopa hoxe en día a silvicultura galega.

"É un traballo moi minucioso"

Convocados polo proxecto CAPRIF-CC (Comunidades Activas e Paisaxes Resilientes a Incendios Forestais e Cambio Climático), os voluntarios, coordinados polo director da Fundación Montescola, Joám Evans, centráronse en eliminar os rebrotes de acacia negra no monte da Cruz do Avelán, nunha zona onde xa limparan os comuneiros hai meses. “Trátase dun traballo moi minucioso”, explica Evans. En efecto, armados con machadas, desparafusadores e navallas, os voluntarios da ecobrigada van actuando en cada tocón para que a árbore non volva saír.

“Hai moitísimas e temos que pararnos con cada unha delas”, sinala o director da Fundación Montescola. Tras o paso dos comuneiros, primeiro, e dos voluntarios, despois, serán finalmente os cativos do colexio de Dodro os que no inverno completen o traballo plantando especies frondosas na zona.

Como sinala Evans, “queda moito traballo por facer”, pero o obxectivo é “recuperar o bosque de ribeira en toda a zona, que estaba totalmente invadida de acacias”, de maneira que “sirva de cortalumes verde e de corredor de biodiversidade”.

Os voluntarios eliminaron os rebrotes de acacia negra nunha zona, a Cruz do Avelán, en Dodro, que xa fora limpada hai meses / CEDIDA

Evans subliña a importancia de actuar contra esta especie invasora que se ten convertido “nun problema moi serio”, a pesar de que “está por debaixo do radar”. “Hai moita discusión sobre o eucalipto, pero é máis difícil erradicar a acacia”, asevera. Á minuciosidade que require ese traballo de eliminación súmase que as sementes permanecen vivas 70 anos. “Se se deixa unha soa planta, aos poucos anos son milleiros”, incide. Por iso, lembra, hai que intervir “canto máis cedo, mellor”.

A próxima limpeza programada no marco do proxecto CAPRIF-CC será o vindeiro 7 de setembro no monte do Lapido, na parroquia padronesa de Carcacía, onde se detecta unha situación moi similar nos canóns que forma o río Ulla.

"Xente que non distingue un carballo dun eucalipto"

“O descoñecemento é un problema. Cada vez hai máis xente que non distingue un carballo dun eucalipto. Pensan que todo o verde é igual e non é así”, lamenta o responsable da Fundación Montescola, quen pon o foco nos perigos que supoñen especies como as acacias “polo risco de incendios, de consumo de auga e de perda da biodiversidade”.

O mencionado proxecto CAPRIF-CC seguirá actuando ata finais de 2025 no denominado Living Lab Barbanza-Ulla-Sar, que comprende os concellos de Dodro, Lousame, Padrón, Porto do Son e Rianxo.