Negreira acomete melloras na escola infantil e no CEIP O Coto, pero reclama arranxos á Xunta

O Concello de Negreira última estes días os traballos de arranxo e mellora da escola infantil e do CEIP O Coto con vistas ao comezo do curso.

Na escola infantil estanse pintando varias aulas, arranxando portas e proteccións e cambiando luminarias, e procedeuse á limpeza e desinfección a fondo de todo o recinto.

No caso do colexio estase mellorando a accesibilidade, facendo o mantemento de varias dependencias, lavando beirarrúas, patios e parques de xogo e acondicionando un novo patio infantil entre o comedor e as aulas de Infantil, co céspede artificial retirado hai un mes do campo de fútbol de Cepelo.

O alcalde, Manuel Ángel Leis, que visitou as obras, dixo que moitas delas foran demandadas pola dirección do centro e instou á Consellería de Educación “a cumprir o compromiso do xefe territorial, Indalecio Cabana, na súa visita ao CEIP en decembro, de arranxar filtracións da cuberta e a fachada, dotar ao patio interior dun pavimento para comprobar se minimiza o risco de esbarar e reformar a instalación eléctrica”.