O clube Barbanza Golf, de Boiro, recibe 27.000 € para unha aireadora do terreo de xogo

A directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, visitou este luns na localidade boirense de Macenda as instalacións do clube Barbanza Golf, sociedade laboral beneficiaria do Bono consolida economía social en 2024 cun apoio de preto de 27.000 €.

Acompañada do dono da entidade, Alberto Colón, Mariño coñeceu as instalacións beneficiarias de dita axuda, que se destinou á adquisición dunha máquina de mantemento do campo (unha aireadora do terreo de xogo).

Esta liña de axudas, dotada cun orzamento total de 2,7 millóns de euros, está dirixida especificamente a sociedades cooperativas, sociedades laborais, empresas de inserción e centros especiais de emprego. O seu obxectivo é apoiar a consolidación das entidades da economía social, así como reforzar a súa presenza no tecido económico de Galicia, con especial incidencia na transformación dixital e na mellora da eficiencia enerxética.

Ademais, a Xunta de Galicia ten en marcha na actualidade a segunda Estratexia da economía social, unha planificación con horizonte 2027 e un orzamento de 174 millóns de euros coa aspiración de xerar 4.000 empregos e posicionar este modelo nos sectores tecnolóxico, verde e industrial.