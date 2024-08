Un terremoto de magnitud 5,5 al sur de Lisboa se siente en Padrón, Milladoiro y Santiago durante la madrugada

Durante la madrugada de este lunes 26 de agosto, a las 06.11 horas, se ha registrado un terremoto al suroeste de Lisboa, tal y como informó el Instituto Geográfico Nacional (IGN). El seísmo, con una profundidad de 19 kilómetros se ha sentido en varios puntos de Galicia, entre ellos Padrón. Así, el organismo estatal incluye también entre las localidades donde se percibió el temblor a varios puntos de la capital gallega, pero también Milladoiro (Ames), Ribeira, Pontecesures, A Estrada, A Pobra, Boiro, Caldas, Corcubión, Muros, Noia o Vedra.

Un terremoto de magnitud 5,5 al sur de Lisboa se siente en Padrón durante la madrugada / IGN

El terremoto, cuyo epicentro se localizó en el océano Atlántico, frente a la costa portuguesa, ha generado varias réplicas que sacudieron la región durante las primeras horas del día.

Además de en Padrón, los efectos del seísmo se han notado en otros puntos de las provincias de Pontevedra y Ourense, donde se sintió en grado III. Algunos de los lugares donde más se dejó sentir el terremoto en territorio gallego son las localidades pontevedresas de Arcade, Mondariz o Ponteareas, o la localidad ourensana de O Irixo.

A través de las redes sociales, diversos usuarios dejaron constancia de lo sucedido y de sus experiencias durante el temblor. "He notado el terremoto, el movimiento en mi cama, qué sensación", indicó un usuario en X. "En Nigrán también se ha sentido y también me ha desperado, espero que no haya daños graves", cuenta otro.

Me acabo de meter en cama después de estar escribiendo, y he notado el puto terremoto, el movimiento en mi cama, qué sensación. Vivo en Galicia, pegado a Vigo. Ha sido de magnitud 5.9 en la costa de Lisboa el epicentro. Este 2024 no deja de sorprenderme. — Carlos Martin (@cmtenis) August 26, 2024

Además de en Galicia, el terremoto se sintió en otras seis Comunidades Autónomas: Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Castilla la Mancha, Asturias y la Comunidad de Madrid. El seísmo se percibió en España en grado II y III.

Según el IGN, en grado II, el temblor es sentido solo en casos aislados por personas en posición especialmente receptiva dentro de edificios sobre los que no tiene ningún efecto. En el caso del grado III, el movimiento sísmico es sentido dentro de edificios, donde las personas en reposo perciben un balanceo o ligero temblor y los objetos colgados oscilan levemente.