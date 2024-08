La casa de Severino do Perito: un refugio para nómadas digitales y emprendedores en el rural de Laxe

A un kilómetro del centro urbano de Laxe, en O Piñeiro, en un hermoso entorno rural, la vieja casa de Severino do Perito, que data de 1915, es ahora un establecimiento hotelero regentado por su bisnieta, Inés Silva, y por su pareja, Julio Rodríguez, destinado a quienes, además de descansar, se alojan allí para teletrabajar, para incubar un proyecto de emprendimiento o para colaborar en el desarrollo de iniciativas.

La casa de Severino se llama ahora iSlow Costa da Morte y los moradores de sus seis habitaciones son emprendedores y nómadas digitales que dan rienda suelta a su creatividad en un entorno rural.

La directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, visitó este martes dichas instalaciones, porque iSlow es uno de los tres centros en los que se está desarrollando un proyecto pionero de coliving (trabajo cooperativo) denominado Fixar, para atraer nómadas digitales y fijar población en el rural que la Xunta lleva a cabo con la Asociación Cultural Sende.

Mariño mantuvo un encuentro con algunos de los participantes en dicha iniciativa, para la que fueron seleccionadas 60 personas que comenzaron este mes las primeras estancias de 15 días, repartidas en iSlow y en los coliving de Sende (Lobeira) y Anceu (Ponte Caldelas).

Se trata de la primera actuación de estas características que promueve la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración junto con Sende, entidad que gestiona en el concello ourensano de Lobeira el primer espacio coliving de Europa.

“Deste xeito, o Goberno galego avanza na súa aposta polo emprendemento no rural e na creación de comunidade na Galicia non urbana a través de espazos de experimentación para novos negocios ligados ao territorio e nos que os emprendedores poidan testar os seus produtos ou servizos. Unha aposta que vén de ser recoñecida co Premio á Rexión Emprendedora Europea 2025”, explicó la directora xeral.

Las 60 personas participantes fueron seleccionadas en las cuatro provincias gallegas con proyectos multidisciplinares relacionados con la cultura o la educación, la arquitectura o la construcción, la comunicación o la informática, la artesanía, los oficios, la moda, las finanzas o el medio ambiente, entre otros campos.

En el marco del proyecto Fixar los participantes ahondarán en el espíritu y la filosofía del coliving rural, recibirán mentorización, construirán su red y trabajarán para impulsar sus negocios. Se les proporcionará apoyo a través de un grupo especial en línea en aspectos relacionados con la vida en la aldea y se harán reuniones presenciales cada mes.