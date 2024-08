Un home é atacado por un grupo de avespas en Lalín

Un home recibiu a picadura de varias avespas este martes pola mañá mentres traballaba nunha granxa do lugar do Carrio, no Concello de Lalín.

Foi arredor das 12.30 horas cando un particular deu a voz de alarma ao 112 Galicia para solicitar asistencia médica para unha persoa que fora atacada por estes insectos. Deste xeito, os equipos de emerxencias desprazáronse ata o lugar no helicóptero medicalizado con base en Ourense para poder atender á vítima.

Por outra banda, tamén recibiron aviso do suceso o persoal do GES de Lalín, a Garda Civil de Pontevedra, o Servizo Municipal e tamén á Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Lalín.