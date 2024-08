Máis de 1.500 espectadores na décima edición de Á EsCEEna!

A décima edición da mostra teatral Á EsCEEna! de Cee xuntou preto de 1.500 espectadores, que gozaron de seis espectáculos e unha variada gama de propostas, que foron da comedia ao drama, e do unipersonal ao gran formato con once actrices e actores sobre o escenario.

Auditorio cheo na representación de 'Testosterona' / Concello de Cee

A gran semana das artes escénicas arrincou con Talía Teatro e a súa nova montaxe sobre a educación afectivo-sexual: DeseXo. Unha comedia lixeira, con mensaxe tanto para os adolescentes como para os seus pais, que arrincou sorrisos e aplausos a partes iguais. Na segunda xornada, a música foi a grande protagonista de Cabaré climático, que acabou enganchando ao publico coas súas versións de coñecidos temas adaptados na súa letra para facer fincapé na cuestión da conservación do planeta.

Representación da obra 'Cabaré climático' / Concello de Cee

Paula Carballeira trouxo a Cee o espectáculo As alumnas, un necesario exercicio de posta en valor da educación recuperando a figura da mestra María Barbeito, represaliada durante a ditadura. Unha función que se complementou cun animado debate coa presenza da propia Paula e as actrices Mónica Caamaño e Anabell Gago.

Un momento da obra 'As alumnas' en Cee / Concello de Cee

Isabel Risco bastouse ela soa para encher o escenario con Bravas, nun repaso pola historia da muller na nosa terra. O seu esforzo foi recompensado cunha pechada ovación. No quinto día chegou o turno de Testosterona, a gran triunfadora desta edición. Unha obra impactante sobre as desigualdades laborais e salariais por razón do sexo. Camila Bossa e Luis Iglesia estiveron inconmensurables e o público rendeuse ao espectacular traballo da compañía Malasombra, dirixida por Xoque Carbajal.

Isabel Risco presentando 'Bravas' en Cee / Concello de Cee

O broche de ouro chegou da man de Noite Bohemia. A compañía coruñesa, dobremente premiada cos máximos galardóns na ultima edición do Concurso Nacional de Teatro Clásico Grecolatino, celebrado no Teatro Romano de Mérida, segue a apostar polo talento das mozas e mozos consolidándose como unha das compañías de referencia para o teatro clásico en España. Cee voltou atrás no tempo ata o século XVII, no que se ambienta a coñecida obra El perro del hortelano, de Lope de Vega.

Margarita Lamela, esquerda, Luisa Rodríguez e Víctor Castiñeira, na clausura / Concello de Cee

A alcaldesa, Margarita Lamela, e a concelleira de Cultura, Luisa Rodríguez, acompañadas do técnico de Cultura, Víctor Castiñeira, agradeceron a "espectacular resposta do público nesta edición".

Actrices e actores da compañía Noite Bohemia en Cee / Concello de Cee

A rexedora lembrou que Á EsCEEna vai medrando ano a ano desde o 2019 no que accedeu á alcaldía, logo de superar os anos de pandemia, "nos que non faltou á súa cita, e agora estamos a recoller o froito dun traballo continuo pola cultura que fai que Cee sexa unha referencia comarcal durante todo o ano, e a nivel de toda Galicia durante o mes de agosto, pola cantidade e calidade da súa programación", concluíu.