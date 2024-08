Ames recibe á rapazada saharauí que está este verán no municipio

O Concello de Ames realizou unha recepción institucional este martes aos oito nenos e nenas saharauís que están a pasar o verán con diferentes familias de acollida no municipio. Ao acto asistiron o alcalde de Ames, Blas García, xunto coa representante na comarca de SOGAPS (Asociación Solidaridade Galega co Pobo Saharauí), Esther Ybarra, e a concelleira de Benestar Social, Uxía García.

Unha estadía a piques de rematar, pois os cativos retornarán ao Sáhara na primeira semana de setembro, eq que é realizada a través do programa Vacacións en Paz, facilitando a posibilidade de que os cativos, que viven en campos de refuxiados en Arxelia, poidan fuxir das altas temperaturas no verán así como ter unha educación e sanidade axeitadas. Xunto a recepción institucional, os cativos puideron achegarse ás instalacións de Ames Radio para coñecer os seus traballadores e funcionamento diario, así como participar no programa "Somos Ames".

Ademais, o Concello de Ames anunciou unha nova campaña solidaria de recollida de alimentos, medicación e material sanitario para o pobo saharauí. Un proxecto que, unha vez máis, é en colaboración coa SOGAPS. As achegas poderán facerse en horario de mañá na Casa do Concello en Bertamiráns, ou nas oficinas de Servizos Sociais en Milladoiro.