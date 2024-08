Arzúa abre plazo para presentar candidaturas electorales a alcalde pedáneo en veintiuna parroquias

La legislación apenas aborda la figura del alcalde pedáneo, más allá de que el mandatario municipal puede nombrarlo, y cesarlo, a voluntad. Pero en Arzúa identifican esta figura con el de regidor de barrio, que ligan a cada una de las veintiuna parroquias locales, y han decidido que, en los lugares donde exista más de una persona que quiera ostentar el cargo, se ponga en marcha un proceso electoral en toda regla, por lo que este miércoles se abre el plazo para presentar (por registro) candidaturas a lo largo de los próximos diez días naturales.

Los candidatos han de estar empadronados en la parroquia por la que se presenten, y en cuanto esté disponible y aprobado el listado, se convocarán las elecciones en 10 días... donde sea necesario. Al respecto, el mandatario Xoán Xesús Carril es consciente de que “posiblemente haxa que facer un proceso electoral en varias das localidades”, adelanta. Y en cuanto al procedimiento en sí, recuerda que “fíxose hai 17 anos algo semellante, pero sen decreto, pasándose simplemente polas parroquias para que os veciños elexiran; agora quixemos darlle unha forma máis legal, e elaboramos este decreto cos servizos xurídicos locais”, remarca.

Entre las atribuciones de estos mandatarios pedáneos, el Concello de Arzúa recuerda que constituyen “un medio de participación cidadá, por canto achegan o dereito dos veciños ao proceso de toma de decisións no ámbito local, configurándose como un mecanismo de participación na xestión e determinacións adoptadas no ámbito municipal de forma regrada”, y también que representa al regidor del municipio en su territorio. El cargo no estará retribuido con un sueldo, pero tendrán derecho “ás indemnizacións polos gastos que se vexa obrigado a realizar no desempeño do seu cargo”.

Arranca el bus turístico local

Sin salir de Arzúa, para la jornada de este miércoles está previsto que empiece a funcionar la primera línea de bus turístico, que operará los miércoles y jueves de 17.30 a 19.30 h. Y lo hará con una visita a las Fervenzas das Hortas, con ruta por el embalse de Portodemouros. La última parada será en el Enredo do Abelleiro, un museo viviente dedicado al mundo de la apicultura, con visita guiada incluida. Los tickets para este autocar pueden ser reservados en la oficina de turismo de Arzúa, que será o lugar de partida y llegada del viaje. Y cuestan 3 euros, con entrada al citado museo incluida

