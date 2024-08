El Liceo de Noia acoge este sábado un concierto del trompetista vigués Rubén Simeó

El Liceo de Noia acogerá este sábado a las 22.30 horas un concierto del aclamado trompetista vigués Rubén Simeó. Actuará acompañado de la Banda de Música de Noia, bajo la dirección musical de Iván Maia. Interpretará grandes temas clásicos, entre ellos My way, Cant’t help falling in love o Ballade for Adeline. Las entradas cuestan 10 € y están a la venta en el Liceo o a través del número 644 003 365.

Nacido en Vigo en 1992, su vida musical estuvo siempre inspirada por la figura del gran Maurice André, a quien conoció con 8 años cuando ganó el Concurso Ciudad de Benidorm, cuyo jurado presidía André.

En julio de 2005, con tan solo 13 años, Rubén es invitado por Maurice André a la Semana Internacional de la Trompeta celebrada en Burdeos (Francia) con gran éxito de crítica y público. Ese año recibe en Stuttgart (Alemania) el Premio Europeo de la Cultura como reconocimiento a su brillante carrera.

En 2006, tras ser laureado en el Maurice André Competition de París a la edad de 14 años, Rubén Simeó acababa de confirmar sus facultades excepcionales con la trompeta, lo que le llevaría a ganar concursos por toda Europa, siendo siempre el vencedor más joven en todas las ediciones.

En 2008 actúa en el Auditorio de Lille junto a Maurice André y el trombonista Michel Becquet en un concierto transmitido por la radio y la televisión francesas.

Para Maurice André la figura de Rubén fue un descubrimiento, con unas condiciones técnicas excepcionales, inauditas para su temprana edad.

Su talento le llevó a actuar como solista a la edad de 12 años en el Concierto de Navidad de la Orquesta de la RTVE, dirigido por Adrian Leaper, y a participar en innumerables programas de radio y televisión de España (TVE, Antena3, Cuatro y Radio Clásica) y del resto del mundo, incluyendo Radio France, TV Italiana, Tokyo TV, Beijing TV o Armenian TV. A esa misma edad grabó su primer disco, Ensueño, presentado en una amplia gira de conciertos por España y Portugal.

Rubén Simeó actúa regularmente con grandes orquestas, como RTVE, Orquesta de Valencia, Orquesta Sinfónica de Galicia, Filarmónica de Málaga, Sinfónica de Illes Balears en España, así como Múnich o Stuttgart en Alemania, París, Filarmónica Nantes o Filarmónica de Cannes en Francia, Metropolitana de Lisboa o Viana do Castelo en Portugal, Roma, Sinfónica de Porcia, Emile Romagne en Italia, Heredia y San José en Costa Rica, Sinfónica de San Cristóbal y Caracas en Venezuela o Beijing en China o Sinfónica de Kanazawa en Japón.

También actuó con grandes bandas sinfónicas como, Comunidad de Madrid, Municipal de Palma de Mallorca, Municipal de Coruña, de Santiago, Banda Municipal de Valencia en España, Garde Republicaine Paris, Nantes o Burdeos en Francia, Stuttgart o Berlín en Alemania, Viana do Castelo, B. Sinf. Oporto en Portugal, Roma, Sicilia en Italia, Estambul (Turquía), Siena Wind Tokio en Japón, Beijin (China), Costa Rica, Perú, Ecuador o Venezuela.

Ha grabado varios discos, editados por todo el mundo, con el sello discográfico Avex Classics, con la Siena Wind Tokio, Orquesta Sinfónica de Kanazawa (Japón), con varias bandas sinfónicas, orquestas de cámara, piano, órgano barroco, etc., así como con el pianista Antonio Morant, con quien forma el dúo Simant, con el que ha grabado discos con artistas como Arturo Sandoval o el violinista Ara Malikian, entre otros.

Precisamente, con el dúo Simant realiza conciertos periódicos semanales por todo el mundo, actuando en grandes auditorios y ciudades, con gran éxito de crítica musical y público.

Es requerida su participación como jurado y solista en concursos internacionales, como el Internacional Trumpet Guild celebrado en Pensilvania en 2009, la National Trumpet Competition, celebrada en Denver, donde actuó acompañado de United States Air Force Academy Band y Canadian Brass, el concurso internacional Maurice Andre, en París, otros en Valencia, Sevilla (en Portugal se celebra anualmente el concurso internacional dedicado a su proyección artística, denominado Rubén Simeó), así como en concursos televisivos, como el programa de TVE Prodigios.

Son numerosos los compositores que le han dedicado obras; el último, el trompetista Arturo Sandoval, le ha dedicado su concierto para trompeta y orquesta, estrenado por Rubén en varias giras por distintos países, actuando ambos trompetistas conjuntamente.

Rubén Simeó alterna su actividad concertista como solista y con el dúo Simant con la pedagogía, impartiendo periódicamente cursos y clases magistrales por distintos países del mundo como España o Portugal.