‘O mellor bache do mundo’ de Dodro terá solución a comezos deste vindeiro outono

A fochanca que leva dous anos sendo un quebradeiro de cabeza en Lestrobe (Dodro) terá solución en cuestión de semanas, a comezos deste vindeiro outono. Así o trasladou a este xornal o alcalde do municipio, Xabier Castro, que tamén xustificou a razón pola cal este bache deixou de taparse dende o ano pasado, pois “o problema está no noso concello pero é produto da condución das augas residuais que van á depuradora de Padrón, polo que xorde de instalacións que non son nosas”, explicou.

Deste xeito, o goberno local decidiu agardar a buscar unha solución definitiva baixo a mirada dos técnicos, no lugar de “ir poñendo parches” a un problema que vai máis alá do propio municipio dodrense. “Parécenos máis intelixente buscar cal é o problema para non seguir tirando cartos”, manifestou o rexedor local.

As concesionarias das augas de Dodro e Padrón están traballando de xeito conxunto para resolver este asunto e, en cuestión de días, prevese que se realicen as análises pertinentes para saber cal é a causa exacta da aparición deste bache tan de seguido.