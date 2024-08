Un 14% dos 200 proxectos atendidos no Polo de emprendemento de Coristanco son de remuda

A directora xeral de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño, visitou este xoves o Polo de emprendemento e apoio ao emprego de Coristanco, unha das tres oficinas da rede que están activas na provincia da Coruña, xunto coas de Ferrol e Melide e coas que a Xunta busca impulsar e consolidar proxectos de emprendemento que teñan unha vinculación coa súa contorna e na que as persoas emprendedoras poden atopar acompañamento personalizado para levar adiante as súas iniciativas.

Desde a súa apertura en 2022 atendeu preto de 200 proxectos e realizou máis de 1.000 titorías, predominando as iniciativas do sector servizos (20%), seguido do comercio (15%) e da agricultura, a gandería, a silvicultura e a pesca (14%). Un 14% dos proxectos atendidos son específicos de remuda, orientados a fomentar o proceso de transmisión de negocios que xa están en funcionamento por mor da xubilación dos actuais propietarios.

A Xunta tamén ofrece apoios a través do Bono Remuda, dotado cun orzamento de 1,5 millóns de euros.

MAriño estivo acompañada por Agurtzane López, técnica do Polo, e Belén Rodríguez, secretaria xeral de EFA Galicia.