Silleda, Lalín e máis A Estrada van recibir preto de 700.000€ para a mellora de camiños rurais

Os oito concellos da comarca do Deza-Tabeirós, entre os que se atopan Silleda, Lalín e A Estrada, recibirán un investimento de preto de 700.000 euros por parte da Xunta de Galicia para a mellora de camiños rurais dentro do Plan Marco 2024-2025, proxecto que só na provincia de Pontevedra conta cun orzamento que supera os 3 millóns de euros.

Pola súa banda, o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, xunto con rexedores e representantes das distintas administracións locais implicadas neste proxecto, visitou este mércores o resultado das obras de mellora do acceso municipal a Balántiga, no municipio de Silleda, e de dous camiños en Pazos e Asorei, no concello de Vila de Cruces.

Estes traballos están enmarcados dentro da liña de axudas autonómicas concedidas o pasado ano dende a Consellería de Medio Rural, cuns importes de preto de 95.000 e 70.000 euros respectivamente e que permitiron mellorar a seguridade viaria e a comodidade dos veciños e veciñas da zona.

Así mesmo, Reguera anunciou as novas reformas que se desenvolverán nesta comarca nos vindeiros meses e que, cun orzamento semellante ás obras cometidas o ano pasado, permitirán mellorar un camiño municipal silledense de Casamaría (Rabo de Gato) e, no caso de Vila de Cruces, un camiño de Castrelo (Bodaño).

Xunto coas melloras xa mencionadas, este plan permitirá mellorar varios camiños rurais na Estrada, como os da Igrexa (Paradela), Trasmonte (Barbude) e A Costa (Arnois), ademais doutros traballos semellantes nos concellos de Agolada, Dozón, Forcarei, Lalín e Rodeiro.

Pola súa banda, o delegado territorial lembrou que estas subvencións incentivan e axudan ao mantemento de moitas pistas municipais que “sobre todo nos concellos máis extensos e rurais, o seu mantemento e conservación supón un auténtico esforzo para os alcaldes e alcaldesas”, concluíu.