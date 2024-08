Adxudican en 906.296 € a obra da rede de saneamento e a depuradora para cinco núcleos de Lousame

A Xunta adxudicou en 906.296 € as obras para dotar a cinco núcleos da parroquia de San Xoán, en Lousame, dun sistema de saneamento eficiente e completamente renovado.

Os traballos (que financian a Xunta ao 80% e o Concello ao 20%) incluirán a construción dunha depuradora de augas residuais que, xunto coa rede de saneamento prevista tamén no contrato, dará servizo aos lugares de Devesa, A Silva, Berrimes, Quintáns e Costa, que non contan cun sistema de depuración axeitado.

Cun prazo de execución previsto de nove meses, o obxectivo é que a UTE adxudicataria inicie os traballos este ano e os remate en 2025, o que permitirá tratar as augas de preto de 400 habitantes equivalentes.

As obras permitirán executar unha rede de saneamento que recollerá as augas residuais destes núcleos e tamén de parte dos de Croído para conducilas despois ata unha nova depuradora, que se vai executar na parcela proposta polo Concello xunto ao rego Pesqueira, na zona de Roucheira. Proxéctanse 3 colectores de saneamento, cunha lonxitude de máis de 1,2 km, e unha impulsión no núcleo de Costa, de preto de 400 metros.

A depuradora estará dotada con pretratamento, decantación primaria e secundaria, medida de caudal de auga tratada e bypass.