Agricultores de Negreira abandonan el cultivo de maíz en la parroquia de Xallas: “Aquí hai un mundo de xabaríns”

Hasta hace no demasiado, el valle de Negreira que triangulan las localidades de Os Outeiros, Mourís y Xallas de Abaixo (en la parroquia de Xallas) se convertía en un inmenso maizal cada verano. Pero con el paso del tiempo, los ataques de los cerdos salvajes a los campos de cereales han propiciado que esta temporada apenas se haya plantado la mitad de la extensión habitual. Las indemnizaciones son parcas, y el trabajo de replantar, arduo para una población envejecida. Porque como afirma uno de los vecinos más activos en denunciar la irrupciones de estos animales, Benigno García, “aquí hai un mundo de xabaríns, e debería vir a velo Rueda”.

Benigno vive en una parroquia barcalesa que limita con Outes y no alcanza los 150 habitantes. “Moitos marcharon, e na miña aldea, Os Outeiros, apenas quedamos xa residentes”, lamenta. Precisamente, él es uno de los pocos agricultores que este año se ha animado a cultivar cereal. Y lo ha hecho más tarde (entrado ya junio), con la esperanza de que los cerdos salvajes obviasen sus fincas. No hubo suerte, y calcula que esta semana los ungulados devoraron y pisotearon unos 1.500 metros cuadrados de maizal. Y en otra de las parcelas de la zona, la cosa ha ido bastante peor, calculando que allí los daños “puideron superar os 4.000 m2”, señala.

El problema estriba, a su juicio, “en que estos bichos xa non lle teñen medo ningún aos pastores eléctricos –se encontró sus dispositivos destrozados en 2022 por estos puercos salvajes–, e o tema dos CD, feixes de pelo ou petardos tampouco os asusta”. En cuanto al uso de perros para vigilar los campos, más de lo mismo: parecen no tener demasiado efecto disuasorio, y hace un mes y medio su mastín Tobi “foi atacado por un porco bravo que lle mordeu no pescozo; dende aquela non lle gusta ir solo ás leiras, aínda que se vou eu si que me acompaña”.

Visto lo visto, y como en temporadas anteriores, García vuelve a apelar a los cazadores para que ejerzan una labor de control que el escaso número de depredadores naturales –en esta parroquia hay lobos– no logra. Y en este punto rompe lanza hacia los deportistas del vecino municipio de Outes, donde asegura que sí que se están realizando batidas “como teñen que ser, meténdose nas zonas onde se agachan estes animais, e non espreitándoos onde non están”. Pero esta labor tiene también un lado negativo, que supone la estampida de los jabalíes hacia esta parte de Negreira, donde lamenta que “non haxa xente máis nova que se anime a cazalos”.

Menos labradores

Hay que recordar que, desde hace casi una década, los vecinos de la parroquia nicrariense de San Pedro Xallas se reunían ante los medios cada temporada estival para exigir soluciones por los ataques del Sus scrofa (nombre científico de estos mamíferos, parientes del cerdo doméstico). Pero desde hace un par de años, solo Benigno se mantiene firme y al pie del cañón en las críticas, algo que achaca, precisamente, a que muchos de los lugareños han dejado de plantar maíz.

En cuanto a la versión de los ecologistas sobre la supuesta solución cinegética, desde Adega apuntaban que la declaración de emergencia declarada en 2023 en 248 concellos (el 80% de Galicia) para cazar jabalíes sin límites “pon de manifesto a improvisación e o desinterese da Xunta por xestionar a fauna salvaxe con criterios científicos”, instando en primer lugar a elaborar un censo de estos artiodáctilos, sin basarse “unicamente no incremento das afeccións”. Además, insisten en que la presencia del lobo sí que es efectiva.

En lo que atañe a las indemnizaciones autonómicas, los agricultores coinciden en que son escasas, sobre todo cuando con ellas deben de sufragar la retirada de plantas destrozadas, comprar semilla, plantarla y volver a vigilar los campos. Benigno, al hilo, era uno de los lugareños que solía apostarse de noche para custodiar los cultivos, pero los cerdos salvajes pasaban igual por delante de sus narices. Y ya no tiene ánimos.

