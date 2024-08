Alfonso Villares destaca en Muros o modelo referencial da pesca sustentable en Galicia

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, realizou este venres unha visita á confraría de Muros, onde reivindicou a pesca galega como modelo e referente en sustentabilidade e de boas prácticas, apoiándose na Comunicación da Comisión Europea sobre Pesca Sostible remitida en xuño ao Parlamento Europeo e ao Consello. Alí anunciou que Galicia presentou observacións ao documento, cuxo prazo remata o día 31 de agosto, co obxectivo de defender os intereses pesqueiros da comunidade ante Europa.

O titular de Mar explicou que nesas observacións preténdese facer ver ao executivo comunitario a causa e efecto entre as medidas adoptadas pola UE e a mellora do estado dos caladoiros. "A relación que fai o executivo comunitario entre a mellora do estado dos caladoiros e da frota coas medidas impulsadas desde Bruxelas non responde á realidade e débense aos constantes axustes na actividade pesqueira", sinalou.

Tamén trasladou a preocupación ante a posibilidade de que o paquete de medidas sobre a pesca e os océanos pase a ser obrigatorio e non voluntario como ata agora. Ademais, reclama que a Comisión vaia máis alá da avaliación da Política Pesqueira Común (PPC) e aborde a súa reforma.

O responsable autonómico destacou que os caladoiros comunitarios que presentan mellor comportamento en termos de sostibilidade son aqueles onde opera a frota galega, como son o caso do Golfo de Biscaia e costa ibérica. O mesmo ocorre con especies amplamente distribuídas, como a cabala, o xurelo, o lirio e o arenque que, de forma xeral, están un 42% por debaixo do limite da sobrepesca. "Zonas e especies obxectivos fundamentais para as nosas frotas de litoral e baixura", dixo.

O conselleiro do Mar tamén puxo en valor a fixación en nivel de Rendemento Máximo Sostible dos 85 TAC das especies compartidas co Reino Unido, un área fundamental de pesca para a frota do Gran Sol ao igual que nas augas e especies compartidas entre europeos, británicos e noruegueses, onde Galicia tamén ten frota.

Nesta liña subliñou o feito que o propio executivo comunitario recoñeza o mal comportamento en termos de sustentabilidade doutras zonas como o Mediterráneo ou o Báltico, caladoiros onde non operan os barcos galegos. Neste último caso, sinalou que “curiosamente”, como nesta zona non funcionan as medidas de recuperación, recorren a factores de antropización.

Con todo, Alfonso Villares destacou a importancia de que Europa recoñeza a influencia doutros factores externos no estados dos recursos pesqueiros, polo que manifestou que desde Galicia se insta a Bruxelas a afondar no seu análise para que non sexa unicamente a actividade pesqueira a que asuma as medidas de mellora dos caladoiros.