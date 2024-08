Alfonso Villares pon en valor o traballo da agrupación de marisqueo a pé de Muros

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, asistiu este venres ao xantar de fin de campaña organizado pola agrupación de marisqueo a pé de Muros, onde puxo en valor a profesionalidade e bo facer das mariscadoras do pósito murudán.

Villares destacou que "a súa dedicación e compromiso contribúen ao liderado do sector pesqueiro galego, poñendo no mercado un produto incomparable en sabor e calidade".

O responsable autonómico subliñou que "as xentes do mar son o auténtico segredo e factor singular que fai de Galicia unha potencia acuícola a nivel continental".

Alfonso Villares, que estivo acompañado pola directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde, e polo patrón maior de Muros, Daniel Formoso, reiterou o compromiso do Goberno galego de seguir articulando medidas en apoio da actividade marisqueira, motor económico e de emprego, "sempre da man do sector, que é o que mellor coñece as necesidades e desafíos aos que se está a enfrontar".

Nesta liña, e parafraseando a campaña de promoción impulsada pola Consellería do Mar, dixo que "se Galicia sabe amar é grazas a homes e mulleres que día a día levan aos mercados os mellores produtos do mar".

Por último, felicitou á agrupación por esta iniciativa e manifestou que "xuntos, a Administración autonómica e o sector, o futuro do sector pesqueiro da nosa comunidade está asegurado".