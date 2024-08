Comienza la Feira do Románico en Negreira con mucha música, mercado de artesanía, cetrería y torneos medievales

Comienza la edición número 17 de la Feira do Románico de Negreira que traerá este viernes, desde las 18.00 horas, la apertura del mercado e incluirá desde las 19.00 horas a músicos y seres de otra época recorriendo la feria con Skaldir, Turdión y Fire Dragons (animarán a los asistentes los tres días). Ya a las 22.00 horas se podrá disfrutar de un gran espectáculo de fuego seguido del concierto medieval de The Duellists (a partir de las 23.00 horas, Praza do Cotón).

El sábado 31 habrá inauguración oficial por parte de las autoridades locales y Corporación a mediodía, más espectáculo de cetrería a continuación. Ya a las 19.30 horas tendrá lugar un combate entre caballeros en la feria. A las 21.00 horas (Praza do Cotón), show de circo con trapecio y a las 23.00 horas, gran espectáculo de fuego, seguido de música medieval por las calles. Y a medianoche, pirotecnia.

Y el domingo 1 de septiembre, gran torneo medieval a las 12.30 horas (se repite a las 20.30 horas, siempre en la explanada del instituto) y a las 13.30 horas dará inicio un show de malabares y equilibrios con Circo Chan en la Praza do Cotón. Todas las jornadas incluyen exhibición de aves de cetrería, mercado de artesanía y rincón infantil. Cierra el espectáculo de Fire Dragons (22.00 h.), que incluye a la lusitana Rita de Miguel, protagonista de uno de los eventos con fuego real más celebrados en Europa.