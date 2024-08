Espectáculos e música para regresar á Idade Media

Negreira preparase para volver ao pasado coa celebración da XVII Feira do Románico, unha das festas máis especiais e emblemáticas da vila. Unha celebración que lle dará á localidade un toque medieval dende hoxe ata o vindeiro domingo 1 de setembro, cun sinfín de actividades.

Como cada ano, os espectáculos e actuacións medievais, a música e as actividades infantís serán os grandes protagonistas desta Feira do Románico que busca transportar aos asistentes á época medieval.

As tres xornadas festivas estarán fortemente marcadas polo alto toque musical. SKALDIR e Turdión Medieval percorrerán durante os tres días as rúas da localidade, facendo que a música non deixe de soar. Ademais, hoxe, dende as 23.00 horas, na praza do Cotón, terá lugar o concerto medieval de The Duellist.

A música terá un papel moi importante durante as tres xornadas, pero non será, nin moito menos, o único atractivo. Durante estes días sucederanse un sinfín de actividades coas que gozar ao máximo.

Durante os tres días haberá unha exposición de cetrería e un mercado de artesanía para facerse con algún recordo medieval. Ademais, ao longo da fin de semana sucederanse tamén os espectáculos itinerantes que percorrerán as rúas da vila, entre os que están ‘Os viaxeiros da vila’ (20.00 horas) e ‘Os Feiticeiros e as súas pócimas’ (21.30 horas), hoxe; ‘Chega o clan dos McGuapos’ (19.30 horas) e ‘Seres oscuros. Demonium’ (22.30 horas), mañá; e ‘Os perfumeros chegaron’ (12.00 horas), ‘Chegaron os zancudos’ (18.00 horas) e ‘Unhas criaturas traviesas’ (19.30 horas), o domingo.

Tamén terán un oco no programa da Feira as actuacións circenses. Mañán, ás 21.00 horas, terá lugar o show de circo con trapecio ‘Dende o ceo’ e o domingo, ás 13.30 horas, o ‘Circo de chan’ fará un espectáculo de malabares e equilibrios. Ambos espectáculos circenses terán lugar na Praza do Cotón.

En cada feira ou festa histórica que busca volver ao pasado hai un elemento que non pode faltar: o lume. E a Feira do Románico non podía ser menos. Fire Dragons animará durante as tres xornadas festivas cos seus grandes espectáculos de lume. Hoxe será ás 22.00 horas, mañá ás 23.00 horas e o domingo ás 22.00 horas para poñer o punto e final á edición deste ano da Feira. Todos estos espectáculos terán lugar na Praza do Cotón.

Ademais do lume, tampouco faltarán os fogos de artificio. Mañá, dende as 24.00 horas terá lugar un espectáculo priotécnico que servirá para pechar a segunda xornada festiva.

O domingo, último día de festa na localidade, celebrarase outro dos epicentros da Feira, o Gran Torneo Medieval. Será na explanada do IES Xulián Magariños ás 12.30 horas e ñas 20.30 horas. En canto ao sábado, ás 20.00 horas terá lugar o combate entre cabaleiros con Hípica Celta, que se celebrará no Campo da Feira da localidade.

Tampouco faltarán na Feira do Románico de Negreira deste ano as actividades para os máis pequenos da casa. Durante os tres días de festa, un recuncho infantil animará a xornada para os cativos. Xogos, camas elásticas, carrusel, noia ou un tren turístico serán algúns dos atractivos cos que os pequenos poderán pasalo ben.