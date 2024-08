O BNG da Estrada denuncia verteduras residuais na praia fluvial de Liñares e advirte do seu perigo

Os problemas de saneamento e verteduras dos sumidoiros no concello da Estrada levan sendo recorrentes dende hai xa un tempo e, a pesar de que o goberno local recoñeceu a situación que se está a vivir sobre todo na praia fluvial de Liñares por estas verteduras e de que os medios locais se fixeron eco da nova, houbo parte da veciñanza que non se percatou dos perigos que pode chegar a conlevar o baño nesta área recreativa.

Porén, o BNG da Estrada denunciou en numerosas ocasións o problema destes residuos que, segundo apunta a formación, non tiveron ningún tipo de medida real por parte do Concello. Tanto é así que “non se colocou ningún cartel informativo no río Liñares sobre a súa contaminación, nin tampouco desaconsellando ao baño no lugar”, explican.

Deste xeito, ao non constar advertencia directa en ningún punto da praia fluvial, veciños da zona seguiron a bañarse con normalidade. Dende a oposición culpan ao goberno local por non sinalizar correctamente sobre o risco para a saúde de bañarse nun río que, en parte, contén augas residuais.