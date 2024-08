A orquestra Mondragón actuará o sábado 14 nas festas patronais de Ribeira

O tenente de alcalde de Ribeira, Vicente Mariño, presentou este venres a programación das festas patronais (Santa Uxía), que se celebrarán do 12 ao 15 de setembro.

Mariño estivo acompañado do párroco de Santa Uxía, Alfonso Mera; os concelleiros Francisco Suárez-Puerta, Antía Alberte e Fernando Abraldes; e a presidenta da asociación Hostaleiros de Ribeira, Paula Chouza.

As bombas de palenque do xoves día 12 lanzaranse ás 09.00, ás 12.00 e ás 13.00 horas. Ao mediodía oficiarase a misa pola patroa, na que cantará a Coral Cee. Despois da procesión haberá un ágape multicultural.

O venres 13 inaugurarase a exposición Camiño da arte, na que participarán varios artistas locais cuxas obras se poderán ver en escaparates do comercio local. Ese día amenizará a verbena a orquestra Trebol na Praza de Pontevedra, en Bandourrío.

Paula Chouza presentou a Festa Oitenteira que vai ter lugar o segundo sábado de setembro. “Xa se fixo o ano pasado, pero este ano ampliamos o número de locais

participantes e vaise celebrar ao logo do día; implicarase ao comercio local e ao resto da hostalería para participar decorando e tamén á veciñanza disfrazándose da década

en cuestión para participar nunha ruta que se programará nestes días”, sinalou Paula Chouza.

O prato forte das festas será a actuación que ofrecerá a orquestra Mondragón, liderada polo polifacético Javier Gurruchaga, o día 14 ás 23.00 horas na Praza da Porta do Sol.

Tamén o sábado terá lugar unha nova edición da Ruada do Traxe, na que o Concello colabora ca Asociación Aires de Dorna. O desfile de traxes rexionais iniciarase ás sete da tarde no auditorio e percorrerá as rúas Romero Ortiz, Galicia, Rosalía de Castro, Malecón, Galicia, Rosalía de Castro, Alcalde Fernández Bermúdez e avenida da Constitución. Logo haberá un desfile no auditorio.

O domingo 15 ás 13.30 haberá unha sesión musical a cargo dos DJ Carlos Crespo e Kris con La Duendeneta, na Praza da Porta do Sol.